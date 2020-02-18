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Beton yol uygulamasına yerinde inceleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Ahmetli ilçesine bağlı Dibekdere Mahallesi'nin Akhisar ve Gölmarmara karayoluna bağlantısını sağlayan yolda uygulanan beton yol uygulaması yerinde incelendi.

18.02.2020 16:55 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:55Beton yol uygulamasına yerinde inceleme
Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçesine bağlı Dibekdere Mahallesi'nin Akhisar ve Gölmarmara karayoluna bağlantısını sağlayan yolda uygulanan beton yol uygulaması yerinde incelendi.

Vatandaşların konforlu ve güvenli ulaşım sağlayabilmesi amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ahmetli ilçesi Dibekdere Mahallesi'nin Akhisar ve Gölmarmara karayoluna bağlantısını sağlayan yolda, beton yol uygulaması gerçekleştirdi. Yaklaşık 3 kilometrelik yolda yapılan beton yol uygulamasıyla mevcut yolda ulaşım daha konforlu hale geldi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Ahmetli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Orçun Abalı ve Dibekdere Mahalle Muhtarı Kemal Eser mevcut yolda incelemede bulundu.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün gönderdiği duvar saatini Dibekdere Mahalle Muhtarı Kemal Eser'e hediye ederek, görevinde başarılar diledi. - MANİSA

Ahmetli, Manisa, Güncel

Kaynak: İHA

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