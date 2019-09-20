Beton yollarla 4 yılda bir Avrasya Tüneli kadar tasarruf...

ENSİA Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Vatansever, Türkiye'nin petrolde yaşadığı dışa bağımlılığın, dış ticaret açığı ve cari açık içinde önemli bir yer tuttuğuna dikkat çekerek, "Her yıl yaklaşık 27 Milyon Ton petrol ithâl eden ithâlata bağımlılık oranı %98 seviyesinde. İthâl edilen petrol; günlük yaşamda ve sanayide kullanılan ürünlere dönüştürülüyor. Bu ürünlerden biri de yol yapımlarında kullanılan asfalt. Türkiye'nin henüz tanımadığı beton yolların ömrü 50 yıla kadar uzayabilirken, asfalt yollar en çok 7-8 yılda bir yeniden yapılmak zorunda." dedi.

"Türkiye çimento üretiminde Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü sırada yer alıyor. İhracat alanında ise Avrupa'da birinci, dünyada üçüncü konumdayız. Daha fazla beton yol demek, Türkiye'nin yerli kaynağı olan çimentoyu kullanarak ülkeye daha fazla yatırım yapmak anlamına geliyor. Türkiye'nin henüz tanımadığı beton yolları dünya yüz yılı aşkın süredir kullanıyor. Otoyolların % 25'inin beton olduğu ABD'de ilk beton yol 1891 yılında inşa edildi. Almanya'da otoyolların yüzde 25'i, Avusturya'da %75'i, Belçika'da ise yaklaşık %50'si betondan yapılmış durumda. Kanada'da ise ağır taşıt trafiğinin yönlendirildiği otoyolların %90'ı beton. Hükümetimizi ve karar verici noktadaki tüm bürokrasiyi bu konuya daha fazla eğilmeye çağırıyoruz"

HER 4 YILDA BİR AVRASYA TÜNELİ KADAR TASARRUF

(TÇMB) CEO'su İsmail Bulut ise, "Türkiye'de beton yolların tercih edilmesi durumunda, asfalt yolların yıllık bakım masrafı yerine her 4 yılda bir Avrasya Tüneli yatırım maliyeti kadar

tasarruf yapmanın mümkün olduğuna dikkat çekti. Türkiye'de yılın 5-6 ayı dışında asfaltlama yapılamadığını, buna karşılık beton yollarda bu sürenin 9-10 aya kadar çıktığını hatırlatan Bulut, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Son yıllarda Denizli, Samsun, Tekirdağ, Eskişehir gibi kentlerimizin yerel yönetimlerinde beton yollara yönelik farkındalık sevindirici hızla artıyor. Ancak hâlâ gelişmiş ülkelerin ve potansiyelimizin çok gerisindeyiz. Bugünkü teknoloji sayesinde asfalt makineleri ile beton yolları yapabilmek mümkün. Kendisini bu konunun sahibi olarak gören bir sivil toplum kuruluşu olarak, tüm insan gücümüzü, 62 yıllık teknik birikimimizi ve altyapımızı yerel yönetimlerin hizmetine sunmaya hazırız. İzmir'de de bu anlamda çok başarılı projelere yerel yönetimlerle birlikte imza atacağımıza inanıyoruz"