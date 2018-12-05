Beton Zeminde Üzerinde, Sobasız Sınıflarda Ders Yapıyorlar (2)

İdlib
'de okulları saldırılarda yıkılan çocuklar, onarımı süren okullarda, sobasız, sırasız, penceresiz sınıflarında ders yapıyor. Suriye
'de iç savaşın başladığı 2011 yılından itibaren Esed rejimi ile destekçilerinin kara ve hava saldırılarında yüzlerce okul zarar gördü.
Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Koalisyonu (SMDK) Eğitim Bakanlığından alınan bilgiye göre, İdlib genelinde bin 148 okulun yüzde 80'inden fazlası tadilat veya yeniden inşa edilmeyi bekliyor.
Eğitimlerini yarıda bırakmak istemeyen İdlibli öğrenciler, soğuk sınıflara aldırmadan derslerine devam ediyor.
Yıkık ya da onarımı süren okullarda, beton zemin üzerinde ders gören öğrenciler, soba, yakacak ya da sıraların dahi olmadığı sınıflarda eğitim alıyor.
AA'nın görüntülediği Bitye İlkokulu'nda öğrenciler beton üzerindeki halılara oturarak ders yapıyor.
Salkin ilçesindeki okulda, Esed rejiminin uyguladığı zorunlu göçlerle Doğu Guta ve Hama'dan gelen çocuklar eğitim görüyor. Okul Müdürü Ahmet Ali
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğretmenlerin tamamen gönüllü olarak ücretsiz ve imkansızlıklar içinde eğitim verdiklerini söyledi.
Ali, "Okulumuz yedi odadan oluşuyor. Altısı sınıf, birisi de öğretmenler odası. Birinci sınıftan 6. sınıfa kadar ders veriliyor. Okulda 6 gönüllü öğretmen 110 öğrenciye gönüllü olarak, karşılıksız şekilde eğitim veriyor." dedi.
"Bize kitap, okul sıraları ve soba lazım"
İlkokul öğretmeni Muhammed El Ahmed, "Bitye okulunun durumu vahimdir. Öğrenciler yerde oturuyor. Çocukların kitaplarını diğer okullardan temin etmeye çalışıyoruz. Sınıflarda okul sıraları yok, soba yok. Okulun çatısı su sızdırıyor." ifadelerini kullandı.
Öğretmenlerin maaş almadan çalıştığını söyleyen El Ahmet şöyle devam etti : "Hiç destek almıyoruz. Okulda tuvalet yok. Bir öğrenci lavaboya çıkmak istiyorsa kamptaki evine gitmesi gerekir. Oyun parkı yok. Okulun avlusu duvarsız."
Uluslararası toplumdan yardım isteyen 6. sınıf öğrencisi Doğu Gutalı Eymen Mustafa da, "Biz yerlere oturuyoruz. Çok soğuk. Sadece halı var. Isınmıyoruz. Bize kitap, okul sıraları ve soba lazım." diye konuştu.
"Sınıfların penceresi yok. Buralar çok soğuk"
Bir diğer öğrenci Gays Abdullah da, "Yerlere oturuyoruz. Sıra, soba, lavabo yok. Sınıfların penceresi yok. Buralar çok soğuk." ifadelerini kulandı.
3. sınıf öğrencisi Aliye Şami de kış geldiğini ve okulda çok üşüdüğünü söyledi.
İdlib
05 Aralık 2018 Çarşamba 12:45