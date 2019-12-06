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Betül Arım oyuncular sendikası yararına sahnede!

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Betül Arım, doktorların reçeteye yazdığı, 10 yaşından itibaren çocuklarında izleyebildiğİ "Dışarda Hiçbir Şey Var!" adlı tek kişilik tiyatro gösterisiyle bu sefer de BKM'de!

06.12.2019 10:10 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:15Betül Arım oyuncular sendikası yararına sahnede!

Üç yıldır hem İstanbul'da hem de Türkiye'nin birçok yöresinde seyirci ile buluşan ve büyük beğeni toplayan 45 yıllık tiyatro sanatçısı 9 Aralık Pazartesi günü Beşiktaş Kültür Merkezi'nde (BKM), bu kez Oyuncular Sendikası yararına sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Tüm gelirinin sendikaya aktarılacağı bu önemli geceye, sanat dünyasından birçok isim eşlik edecek.

Betül Arım, "Dışarda Hiçbir Şey Var!" adlı oyunda hepimizin tek ve biricik olduğunu, bize armağan ve emanet edilen bu muhteşem varlığın farkına varmamızı, kendimize verebileceğimiz en büyük armağanın kendimizi bilmek, tanımak ve var etmek olduğunu, bilinçaltımızın bizi nasıl yönettiğini, anda ve sevgide kalmanın yaşamımızı nasıl değiştirdiğini, hastalıkları nasıl yenebileceğimizi, daha pek çok şeyi kendi yaşamından örnekler, hikayeler ve şiirlerle eğlenceli bir dille anlatıyor. Oyunu "Dostumuz da düşmanımız da biziz, bizi bizden başka engelleyen yok, hayatla kavga etmek yerine onunla şarkı söyleyip dans edebiliriz, seçim sizin" diyerek bitiren Betül Arım sizleri tek kişilik gösterisine bekliyor.


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Kaynak: Bültenler

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