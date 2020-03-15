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Betül Demir: Corona bizden uzak olsun

Şarkıcı Betül Demir, Ali Sayar'ın işletmeciliğini yaptığı Ulus Chin Chin Restaurant'ta sahne aldı.

15.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 15.03.2020 16:00
Betül Demir: Corona bizden uzak olsun

"Devlerin Aşkı Büyük Olur"& ; şarkısıyla programına başlangıç yapan Betül Demir hayranlarına unutulmaz bir pop gecesi yaşattı. Kıyafetiyle göz kamaştıran güzel şarkıcı sahnesine şu sözlerle devam etti. "Corona virüsü bizden uzak olsun. Devlet bütün imkanlarını kullanıp elinden geldiğince çalışıyor. En kısa zamanda bu salgının da son bulacağına inanıyorum. Biz de elimizden geldiğince virüsten korunmak için hijyene ve temizliğe dikkat edelim" dedi. 90'lardan günümüze pop şarkılar seslendiren Betül Demir ses performansının yanı sıra sahne şovu ile de hayranlarından alkış aldı. Sahnede bir an olsun yerinde durmayan şarkıcı danslarıyla da kendisini izleyenleri büyülerken istek parçaları da seslendirdi.& ;

Ünlü şarkıcı Betül Demir yaklaşık üç saatlik non-stop performansını alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde noktaladı. Başarılı şarkıcının ardından işletmeci Ali Sayar dj kabinine geçerek misafirleri sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendirdi.

Kaynak: Snob Magazin

Etiketler : Betül Demir, Ali Sayar, Magazin

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