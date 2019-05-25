Betül Demir 'den Galatasaray Marşı

Dijital ortamda En çok satın alınan sözleri Betül Demir ve Sude Bilge Demir'e, müziği ve aranjesi Emirhan Cengiz'e ait olan şarkının tüm gelirlerini Betül Demir Galatasaray Spor Klübüne armağan etti.

Demir, "Ben şampiyonluğumuz netleşmeden şarkımı hazırlamış ve sosyal medya hesaplarımdan duyurmuştum. Takımıma inancım her zaman tamdır. Seneye de biziz şampiyon. Fatih Terim gibi mükemmel bir hocamız ve süper oyuncularımız var daha ne olsun." dedi...

Kaynak: Bültenler