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Betül Demir, şarkılarıyla '#EvdeKal#MüzikleKal' çağrısı yapacak

Türkiye'nin koronavirüs mücadelesine destek veren Betül Demir de Demirören Medya'nın '#EvdeKal#MüzikleKal' projesi kapsamında canlı yayınla hayranlarıyla buluşuyor.

08.04.2020 09:31 | Son Güncelleme: 08.04.2020 09:31
Betül Demir, şarkılarıyla '#EvdeKal#MüzikleKal' çağrısı yapacak

Türkiye 'nin koronavirüs mücadelesine destek veren Betül Demir de Demirören Medya'nın '#EvdeKal#MüzikleKal' projesi kapsamında canlı yayınla hayranlarıyla buluşuyor.

Betül Demir en sevilen şarkılarını canlı yayınla sosyal medyada seslendirecek. Demirören Medya'nın 'evde kal' çağrısı yaptığı '#EvdeKal#MüzikleKal' projesine destek veren Betül Demir, evinden yapacağı canlı yayınla mini bir konser verecek. Evinden müzik üretmeye devam eden Betül Demir şimdi de tüm Türkiye'ye moral olmak için 8 Nisan Çarşamba günü 21.05'ta Instagram hesabından (@demirbetul) canlı yayın yapacak.

Betül Demir canlı yayında hem şarkılarını seslendirecek hem de hayranlarıyla sohbet edecek. Demirören Medya'nın kampanyasında yer almaktan mutluluk duyduğunu söyleyen genç şarkıcı, "Dakikalarla olsa da insanlara müzikle moral vermek ve günü güzelleştirmek bizim için çok kıymetli. Umarım herkesin keyif alacağı mini bir konser olacak." dedi. '#EvdeKal#MüzikleKal' projesine Demirören Medya'nın tüm dijital platformları ve sosyal medya kanallarından destek veriliyor


Kaynak: DHA

Etiketler: Betül Demir, Türkiye, Magazin
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Haberler ›› Magazin ››Betül Demir, şarkılarıyla '#EvdeKal#MüzikleKal' çağrısı yapacak - Magazin
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