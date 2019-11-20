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Betül, devletten aldığı destekle çiftlik kurdu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2 yıl önce devletin verdiği 6 büyükbaş hayvanla çiftlik kuran Betül Bayraktar (23), hayvan sayısını 2'ye katladı.

20.11.2019 10:38 | Son Güncelleme: 20.11.2019 10:38Betül, devletten aldığı destekle çiftlik kurdu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2 yıl önce devletin verdiği 6 büyükbaş hayvanla çiftlik kuran Betül Bayraktar (23), hayvan sayısını 2'ye katladı. Genç girişimci, elde ettiği süt, kaymak ve yoğurt gibi ürünleri satarak geçimini sağlıyor.

İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi'nde yaşayan Betül Bayraktar, 2 yıl önce devletin 'Genç çiftçi destekleme' projesinden yararlanarak 6 büyükbaş hayvan aldı. Yaşadığı mahalleye çiftlik kuran Bayraktar, bu süre zarfında hayvan sayısını ikiye katladı. Genç kadın, hayvanlarından elde ettiği süt, kaymak ve yoğurt gibi ürünlerin satışını yaparak, hem geçimini sağlıyor, hem de sevdiği işi yapıyor. Çiftlik kurmayı, akrabalarının tavsiyesi üzerine karar verdiğini belirten Bayraktar, "Projeye başvurdum. Devlet, bana 6 büyükbaş hayvan hibe etti. 2 yıl içerisinde önce 4 buzağı, daha sonra 2 buzağı daha dünyaya geldi. Hayvan sayımı 2'ye katladım. Zamanla sürü yapacağım. Devletimize bu desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Bu destekler, şehirlere göçün önünü kesmiş oluyor. Çiftlik kurarken hamileydim. Şimdilerde çocuğum doğdu. Hem çocuğuma bakıyorum, hem de hayvanlarıma. Elde ettiğim süt, yoğurt ve kaymak gibi ürünleri satarak geçimimizi sağlıyorum" dedi.



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Kaynak: DHA

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