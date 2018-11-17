ANADOLU Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala
'nın tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında, İstanbul
merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Boğaziçi Üniversitesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay
serbest bırakıldı. Tanbay emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Aynı soruşturma kapsasında gözaltına alınan 13 kişiden Bilgi Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Turgut Tarhanlı
, Anadolu Kültür AŞ Depo Program Koordinatörü Asena Günal ile Anadolu Kültür AŞ Sivil İtaatsizlik'ten Bora
Sarı de dün serbest bırakılmıştı.
İstanbul,Osman Kavala,Betül Tanbay
17 Kasım 2018 Cumartesi 14:57