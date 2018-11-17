17 Kasım 2018, 14:58
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Betül Tanbay Serbest Bırakıldı

Betül Tanbay Serbest Bırakıldı

Haber: Müslim SARIYAR - İSTANBUL DHAAnadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 4 ildedüzenlenen operasyonda gözaltına alınan Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay serbest bırakıldı.

Haber: Müslim SARIYAR - İSTANBUL DHA

Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 4 ilde

düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay serbest bırakıldı.

Tanbay emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Aynı soruşturma kapsasında gözaltına alınan 13 kişiden Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, Anadolu Kültür AŞ Depo Program Koordinatörü Asena Günal ile Anadolu Kültür AŞ Sivil İtaatsizlik'ten Bora Sarı de dün serbest bırakılmıştı.

Görüntü Dökümü:

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-Tanbay'ın arşiv görüntüsü İstanbul,Osman Kavala,Betül Tanbay
17 Kasım 2018 Cumartesi 14:58