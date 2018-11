Beü Akademisyenine 'En İyi Bildiri' Ödülü

16 Kasım 2018 Cuma 12:51



Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde (İİBF) görevli Dr. Öğretim Üyesi Zeki Uçar'a 'En İyi Bildiri' Best Paper ödülü verildi.Uşak ve Selçuk üniversitelerinin işbirliğinde 12-14 Eylül'de Safranbolu'da yapılan Uluslararası Business and Organization Research Conferansce Bor Conferanceda 219 çalışma arasından "Managerial Silencing in the Worplace: A Scale Development Study" başlıklı araştırma 'En İyi Bildiri' Best Paper Award ödülüne layık görüldü. Best Paper Award ödülünü almaya hak kazanan çalışma, Prof. Dr. Ilan Alon'un editörlüğünü yürüttüğü "European Journal of International Management (ISSN: 1751- 6765 - SSCI Indeksli)" dergisinde yayınlanmaya da değer görüldü.Ödül alan çalışma hakkında bilgi veren Dr. Öğretim Üyesi Zeki Uçar, "Çalışmamızda yönetsel sessizleştirme olgusuna ilişkin kavramsallaştırma çabası, örgütsel sessizlik yazınına dayanmakta, çalışanların yönetsel etkilere bağlı olarak iş yerinde nasıl ve ne şekilde essizleştikleri, sessizleştirildikleri, sorunsallaştırılmaktadır. Araştırmanın iki temel amacı var. Birinci amaç, kavramsal ve betimsel çalışmalar ekseninde nitel bir araştırma deseni tasarlayarak kavramı ve kavramı oluşturan bileşenleri tanımlamak, ikinci amaç ise yönetsel sessizleştirme kavramını ölçmeyi sağlayacak psikometrik bir ölçüm aracının geliştirilmesidir. Söz konusu amaçlara yönelik ilk olarak örgütsel/işgören, sessizlik/sessizliği yazını kapsamlı olarak incelenmiş ve kavramı açıkladığı düşünülen bileşenler, 'korku ve endişe temelli sessizleşme', 'açık konuşmanın bir fark oluşturmayacağı yönünde oluşan inanç' ve 'sesin engellenmesi' temaları altında etiketlenmiştir. İkinci amaca yönelik olarak yönetsel sessizleştirme kavramını ve bileşenlerini açıklayacak 34 ifadeden oluşan bir madde havuzu nitel araştırma sonuçlarına dayalı olarak geliştirilmiştir. Kapsam geçerliliği sonucunda kalan 30 ifade online anket haline getirilerek farklı meslek ve iş kollarından iş görenlere online olarak gönderilmiş ve katılımları sağlanmıştır. Geçersiz anketler elendikten sonra kalan 236 katılımcıdan sağlanan veriler üzerinde geçerlilik, güvenilirlik, açımlayıcı (explorative) ve doğrulayıcı (confirmatory) faktör analizleri uygulanmıştır. Bu analizler sonucunda yönetsel sessizleştirme yapısının toplam 19 ifadenin yer aldığı dört bileşenden oluştuğu görülürken, bu bileşenler sırasıyla 'Anxiety-based Silence-kaygısal sessizlik', 'Acquiescent Silence -kanıksanmış sessizlik', 'Fear and punishment based Silence-Güvenlikçi sessizlik' ve 'Hierarchical Silence-hiyerarşik sessizlik' olarak etiketlenmiştir" şeklinde konuştu. - BİTLİS