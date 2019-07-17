17.07.2019 12:43
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BEÜ'de '15 Temmuz Şehitleri İçin Anma Turnuvası'

BEÜ

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Haftası kapsamında "15 Temmuz Şehitleri Anma Turnuvası" düzenledi.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Haftası kapsamında "15 Temmuz Şehitleri Anma Turnuvası" düzenledi.

8-12 Temmuz arasında gerçekleşen turnuva; basketbol, voleybol ve masa tenisi dallarında yapıldı. Üniversite personelinin katıldığı turnuva renkli anlara sahne oldu. Turnuva sonunda basketbolda; Genel Sekreterlik birinci, Hizan MYO ikinci ve Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı üçüncü olurken, voleybolda; Hizan MYO birinci, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ikinci, Personel Daire Başkanlığı üçüncü, Strateji Geliştirme Başkanlığı dördüncü oldu. Masa tenisinde ise; İbrahim Ayaz birinci, Kemal Akbaba ikinci ve Kemal Bozkurt üçüncü oldu. Kazanan takımlara madalya ve kupaları; rektör yardımcıları Prof. Dr. Zeki Argunhan ve Prof. Dr. Sabir Rüstemli, Genel Sekreter yardımcıları Nevzat Kuşin ve İsmail Taşdemir, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Şube Müdürü Recep Aksoy tarafından takdim edildi. - BİTLİS
Kaynak: İHA
Bülent Ecevit Üniversitesi, Güncel

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