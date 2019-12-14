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BEÜ'de fotoğraf sanatı söyleşisi düzenlendi

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Fotoğrafçılık Öğrenci Topluluğunca fotoğraf sanatı söyleşisi düzenlendi.

14.12.2019 15:28 | Son Güncelleme: 14.12.2019 16:02BEÜ'de fotoğraf sanatı söyleşisi düzenlendi
Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Fotoğrafçılık Öğrenci Topluluğunca fotoğraf sanatı söyleşisi düzenlendi.
BEÜ konferans salonunda gerçekleşen programda konuşan topluluk başkanı Özgür Eryılmaz, sosyal ve kültürel çalışmalar çerçevesinde fotoğrafçılığa ilgisi olan öğrencilerle fotoğrafçılık dalında çalışma yapmaya amaçladıklarını söyledi.
BEÜ Öğretim Görevlisi ve Fotoğraf Sanatçısı Oktay ise fotoğrafçılık üzerine söyleşi gerçekleştirdi.
Makine seçiminin önemine değinen Subaşı, "Kullanılan telefonlardan dolayı herkes birer fotoğrafçı oldu. Bu nedenle çok fazla fotoğraf üretilip tüketiliyor. Teknolojinin gelişmesi, fotoğraf çekmeyi zorlaştırıyor. Herkes fotoğraf çekince iyi fotoğraf çekmek de zorlaşıyor. Fotoğraflarda çok yüksek kalite arıyoruz ve kaliteli fotoğrafı çekmek için çabalıyoruz." dedi.

Bülent Ecevit Üniversitesi, Subaşı, Güncel

Kaynak: AA

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