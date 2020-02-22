Haberler » Güncel » BEÜ'de 'İnsansız Sualtı ve Hava Araçları' konuşuldu - Haber

BEÜ'de "İnsansız Sualtı ve Hava Araçları" konuşuldu

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Leblebicioğlu BEÜ'de Ar-Ge Girişimciliği "İnsansız Sualtı ve Hava Araçları" başlıklı bir konferans verdi.

22.02.2020 11:11 | Son Güncelleme: 22.02.2020 11:11BEÜ'de
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Leblebicioğlu BEÜ'de Ar-Ge Girişimciliği "İnsansız Sualtı ve Hava Araçları" başlıklı bir konferans verdi.

Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel, Prof Dr. V. Haktan Özaçmak, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, akademik-idari personel ve öğrenciler katıldı.

Konferansta, insansız araçlar üzerindeki çalışmaları hakkında bilgiler veren Leblebicioğlu, bu araçların emniyetli olması, sürekli çalışabilmesi, üretiminin kolay ve ucuz olması, çeşitli tasarımlarla üretilme imkanının olmasından dolayı çok ilgi gördüğünü söyledi. İnsansız araç teknolojisinin askeri açıdan müdafaa ve saldırıda en temel araçlar arasında yer aldığına vurgu yapan Prof. Dr. Leblebicioğlu, bu teknolojinin sürekli geliştirilmesinin gerekliliğine değindi. Yapay zeka, navigasyon ve haberleşme konularında da gelişim göstermek gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Leblebicioğlu böylelikle insansız araçların daha verimli kullanılmasında ilerleme sağlanacağına dikkat çekti.

Katılımcılardan gelen soruların cevaplanmasının ardından BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Prof. Dr. Kemal Leblebicioğlu'na plaket takdim etti. - ZONGULDAK

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bülent Ecevit Üniversitesi, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
09:19  Çöpçüler Kralı filmi oyuncuları ve konusu - Çöpçüler Kralı nerede çekildi?
08:54  Arda Kural kimdir? Arda Kural hayatı ve biyografisi!
08:31  Burcu Biricik kimdir? Burcu Biricik kaç yaşında, nereli?
22.02.2020 11:58:44