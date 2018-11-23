Beü'de Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Planlama ve Geliştirme Kurulu Toplantısı

23 Kasım 2018 Cuma 17:33



23 Kasım 2018 Cuma 17:33

Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Planlama ve Geliştirme Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.Kamu Üniversite ve Sanayi İşbirliği (KÜSİ) planlama ve geliştirme kurulu toplantısı Vali Yardımcısı Hüseyin Ergi'nin başkanlığında Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirildi. Zonguldak Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve KOSGEB temsilcilerinin yer aldığı toplantıya Üniversitemizi temsilen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel, Üniversite-Sanayi İşbirliğini Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSİGEM) Müdürü ve Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Umut Güneş Sefercik, Teknopark İdari ve Mali İşler Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ferdi Kesikoğlu ve ÜSİGEM Müdür Yardımcısı ve KÜSİ temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Nazım Kunduracı katıldı.Zonguldak ilinde; kamu, üniversite ve sanayi işbirliğinde kaydedilmesi planlanan gelişmelerin ve bölgede milli ürün üretimi hedeflerinin ele alındığı toplantıda, KÜSİ tarafından gerçekleştirilen faaliyetler ile ilgili bir sunum yapılırken, Zonguldak Teknopark'ın kuruluşundan günümüze dek gelişimi konusunda katılımcılara bilgiler verildi. - ZONGULDAK