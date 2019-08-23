Haberler» Güncel» Haber

BEÜ'de şahsen başvurular yoğun ilgi gördü

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) sonuçlarına göre üniversiteye kayıt hakkı kazanan ancak elektronik kayıt (e-kayıt) yaptırmayıp, şahsen kayıt yapacak öğrencileri için başlayan ve yoğun bir şekilde devam eden yüz yüze kayıt...

23.08.2019 17:02 BEÜ'de şahsen başvurular yoğun ilgi gördü
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) sonuçlarına göre üniversiteye kayıt hakkı kazanan ancak elektronik kayıt (e-kayıt) yaptırmayıp, şahsen kayıt yapacak öğrencileri için başlayan ve yoğun bir şekilde devam eden yüz yüze kayıt işlemleri 23 Ağustos'ta sona erdi.

2019-2020 Eğitim Öğretim dönemi için Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'ni kazanan yeni öğrenciler 16-21 Ağustos tarihlerinde Elektronik kayıt (E-Kayıt) yaptırmayanlar aileleri ile birlikte üniversiteye gelerek şahsen kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde hafta boyunca gerçekleştirdiler.

Kayıt işlemleri, kazanılan bölüm ve programların bulunduğu kampüslerdeki Fakülte ve Meslek Yüksekokulu binalarında bizzat yapıldı. - ZONGULDAK

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:36   Rize mimarisinde yapılan konutları, Erdoğan açacak
17:36   Kalaycılık mesleğini yaşatmaya çalışıyor
17:35   (görüntülü) rize mimarisinde yapılan konutları, erdoğan açacak
17:35   Emine bulut'un kardeşi: bunların hakkı idam (2)
17:34   Sanayicilerden kayyuma destek ziyareti
17:34   (görüntülü) oğlunun dağa kaçırıldığını söyleyen annenin hdp'deki eylemi sürüyor (3)
17:34   TEKİRDAĞ Şarampole devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı