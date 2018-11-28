Beü'de "Tarih Metodolojisinde Bilgisayar Kullanımı" Programı

Bitlis Eren Üniversitesi
(BEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi ve Bitlis Yöresi Tarih ve Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİTAM) iş birliğiyle "Tarih Metodolojisinde Bilgisayar
Kullanımı" adlı program düzenlendi.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen programda konuşan BEÜ Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş
, çağın, teknoloji ve bilişim çağı olduğunu belirtti.
Tarih eğitiminde teknolojinin bütün nimetlerinden yararlanmak gibi bir mecburiyetleri olduğunu dile getiren Demirtaş, "Kendimizi daha yetkin ve daha iyi bir tarihçi olarak yetiştirmek istiyorsak, bu gerçeğin farkında olmalı ve bütün bu teknolojik araç ve gereçleri gerek öğrencilik gerekse sonraki akademik hayatımız ve mesleğimiz esnasında kullanmak mecburiyetindeyiz. Bu nedenle bu program son derece önemli. Hepimiz için böyle bir etkinlik büyük bir fırsat. Çünkü aramızda bu işin uzmanı saygıdeğer meslektaşımız Celal Öney hocamız var. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Son olarak bu programın büyük bir katkı sunacağına olan inancımı ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı. Muş Alparslan Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Celal Öney ise, böyle bir programda tarihçiler ile bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.
Tarihçi olmak isteyen öğrencilerin ilk olarak kendilerine bir bilgisayar almalarını ve internet ile haşır neşir olmasını tavsiye eden Öney, şunları kaydetti:
"Son dönemlerde internet ağının genişlemesiyle birlikte birçok arşiv internette yer aldı. Günümüzde pdf denen bir format ortaya çıktı. Birçok makale ve kitap pdf olarak internet ortamında yer almaktadır. Bugün artık birçok dergi basımı bıraktı, dijital ortamda yayınlanıyor. Bunlar bizim için önemli kaynaklar. Bu kaynakları toplamak, organize etmek ve tez, seminer, makale yazma sürecimizde bu kaynakları kullanmak için bilgisayar ve internete ihtiyacımız var. Çünkü bu kaynakların hepsi sanal ortamda mevcut. Tabi bunları organize ederken bilgisayar tek başına yeterli olmuyor. Bunların yanında birtakım yazılımlar mevcut. Bu yazılımları da bilmemiz lazım. Özellikle literatür taraması, yazma ve fişleme aşamasında bu yazılımları bilirsek, yazacağımız eseri daha kısa bir sürede oluşturabiliriz."
Tarih metodolojisinde kullanılan bilgisayar programlarını tanıtan Öney, literatür taraması, künye fişleme, kataloglama, not alma, planlama, özet çıkarma, atıf atma ve stil belirleme konuları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.
Eren Üniversitesi,Bülent Ecevit Üniversitesi,Bilgisayar
28 Kasım 2018 Çarşamba 12:16