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BEÜ'de uzaktan eğitim sitemine 27 bin 179 kullanıcı giriş yaptı

BEÜ'de 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Koronavirüs (Covid-19) önlemleri nedeniyle uzaktan eğitimle sürdürülecek.

31.03.2020 14:45 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:45
BEÜ'de uzaktan eğitim sitemine 27 bin 179 kullanıcı giriş yaptı
BEÜ'de 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Koronavirüs (Covid-19) önlemleri nedeniyle uzaktan eğitimle sürdürülecek.

2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında lisansüstü eğitim programlarını uzaktan eğitimle yürütmeye başlayan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM), 2014 yılında üniversite genelinde yürütülen ortak zorunlu dersleri de uzaktan eğitim ortamına taşıyarak 15 binin üzerinde öğrenciye uzaktan eğitim aracılığı ile eğitim öğretim verilmesini sağlanıyor. Bu tecrübe sayesinde, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Bahar Döneminde yaşanan Yeni Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksatılmadan sürdürebilmesine imkan sağlandı.

Yükseköğretim Kurulu tarafından 12 Mart 2020 tarihli eğitim-öğretime ara verilmesi kararından önce, üniversite ilgili birimleri ve akademik-idari personele ihtiyaç duyulması halinde uzaktan eğitime geçilebilmesi için hazırlıklara başlandı. Şu ana kadar Üniversitede yapılan tüm bilişim yatırımları, ölçeklenebilirlik göz önünde bulundurularak gerçekleştirildiği için, Üniversite genelindeki tüm eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim sistemi üzerinden yapılmasına imkan verildi. Yükseköğretim Kurulu'nun 18 Mart 2020 tarihli, uzaktan eğitim kapasitesine sahip olan bütün üniversitelerin 23 Mart 2020 tarihinden itibaren dijital imkanlar ile uzaktan öğretim sürecine başlamasına yönelik açıklamasının ardından; Üniversite genelinde 23 Mart 2020 tarihi itibariyle uzaktan eğitim sürecinin başlatılabilmesi için, UZEM ve Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) arasındaki veri aktarımları tamamlanmış, öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin sistemi nasıl kullanacaklarına ilişkin yazılı ve görsel bilgilendirilmeler yapılmıştır.

23 Mart 2020 tarihi itibariyle Üniversite örgün öğretim programlarındaki teorik derslerin, pratik uygulaması ile birlikte yapılacak teorik derslerin ve ilgili bölüm ve programların uygun gördüğü bazı uygulamalı derslerin uzaktan eğitim aracılığıyla verilmesine başlandı. Bu dersler uzaktan eğitimle verilirken öğrencilerin mesleki yeterlilikleri için gerekli olan bilgi, becerilerde mağdur olmamasına dikkat edildi. Uzaktan eğitime başlanan ilk gün itibariyle sisteme giriş sayısı 4 bin 119'e ulaştı. Sisteme ilk hafta 157 bin 496, günlük ortalama 25 bin civarı kullanıcı girişi yapıldı. Sistemi 867'si eğitmen, 26 bin 312 öğrenci olmak üzere toplam 27 bin 179 kullanıcı haftanın 7 günü 24 saat kesintisiz kullanmaktadır. Öğrenciler ve öğretim elemanları sisteme www.uzem.beun.edu.tr adresi üzerinden kişisel bilgisayarlarının yanı sıra tablet, akıllı telefon cihazlarla erişim sağlanabiliyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Bülent Ecevit Üniversitesi, Koronavirüs, Güncel
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