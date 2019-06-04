BEÜ'de yeni açılan bölüm ve programlara 460 öğrenci alınacak

Kaynak: AA

Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) yeni açılan 5 bölüm ve 8 programa, 2019-2020 akademik yılında 460 öğrenci alınacağı bildirildi.BEÜ'den yapılan açıklamada, üniversitenin bazı bölüm ve programlara öğrenci alınması konusundaki teklifinin Yükseköğretim (YÖK) Genel Kurulunca kabul edildiği belirtildi.2019-2020 akademik yılında fakülte ve meslek yüksek okullarında (MYO) yeni 5 bölüm ile 8 program açılacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne 60, matematik bölümüne 30, sosyoloji bölümüne 20, Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümüne 40 ve sinema televizyon bölümüne 50, Adilcevaz MYO'da Bilgisayar Programcılığı Programına 30, Hizan MYO Adalet Programına 50, Sosyal Bilimler MYO İş Sağlığı ve Güvenliği Programına 30, Teknik Bilimler MYO Tapu ve Kadastro Programına 30, Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Programına ise 30 öğrenci kontenjanı belirlendi. 2018 yılında açılan Güroymak MYO da öğrencilerine kavuşuyor. YÖK'ün onay vermesiyle Güroymak MYO Basın ve Yayıncılık Programına 30, fotoğrafçılık ve kameramanlık programına 30, hukuk büro yönetimi ve sekreterliği programına 30 olmak üzere 90 öğrenci kontenjanı belirlendi. Böylece yeni açılan bölüm ve programlara 460 öğrenci alınacak. Kanık Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümüne de öğrenci alınması için çalışmalar devam ediyor."BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, açılan bölüm ve programların, Türkiye'nin en önemli bölüm ve programları arasında yer aldığını belirtti.Açılan bölüm ve programlardan mutluluk duyduğunu, Bitlis Eren Üniversitesi ailesinin de her geçen gün biraz daha büyüdüğünü belirten Yardım, şunları kaydetti:"Üniversitenin büyümesi, bölüm ve programların açılması şehre de katkı sunacaktır. Üniversitemiz bünyesinde açılan bölüm ve programların tamamı çok nitelikli ve gözdedir. Doluluk oranları bakımından Türkiye'nin en önemli bölüm ve programları arasında yer alıyor. İstihdam açısından da çok geniş imkanlara sahip bölüm ve programlardır. Güroymak ilçemizde hak ettiği üniversitesine kavuştu. Üniversitemiz şehrimize değer katmaya devam ediyor. Güroymak'ta ilçe halkı da yıllardır özlemini çektiği MYO'ya kavuştu. Güroymak MYO'nun, ilçeye hizmet noktasında olumlu yansımaları olacak. Atılan bu adımlarla Güroymak halkına hak ettikleri bayram hediyesini vermenin mutluluğunu yaşıyoruz."