Beü'de "Zoru Başaranlar: Grizu-263 Uzay Takımı" Söyleşisi

12 Aralık 2018 Çarşamba 13:55

8-10 Haziran 2018 tarihleri arasında Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi ( NASA ) sponsorluğunda Amerika Birleşik Devletleri ABD )'nin Teksas eyaletinde düzenlenen CanSat Competition Model Uydu Yarışmasında "dünya ikinciliği" elde ederek Türkiye 'ye ve Bülent Ecevit Üniversitesi 'ne büyük gurur yaşatan Grizu-263 Uzay takımı, Kredi Yurtlar Kurumu Zonguldak İl Müdürlüğü'nün düzenlediği "Zoru Başaranlar: Grizu-263 Uzay Takımı" isimli söyleşi ile dünya ikinciliğine giden yoldaki başarı hikayelerini öğrencilerle paylaştılar.BEÜ Sezai Karakoç Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen söyleşiye, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş , Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir , Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Zonguldak İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı , Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, BEÜ Genel Sekreteri Hayri Bulazar, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Söyleşi, Kredi Yurtlar Kurumu Zonguldak İl Müdürü Süleyman Sipahi'nin yaptığı açılış konuşması ile başladı.Sipahi, KYK 'nın sosyal ve kültürel olarak öğrencileri geliştirmek amaçlı KYK/AKADEMİ adı altında her sene zoru başaranlar etkinliği düzenlediğini ve bu sene de aramızda Grizu-263 Uzay Takımını, başarılarını anlatmak ve tüm öğrencilerimize ilham olmaları adına davet ettiğini belirtti. Sipahiden sonra konuşan Grizu-263 Uzay Takımı danışmanlarından Prof. Dr. Bülent Ekmekçi de, her şeyin bir hayal ile başladığını ve Grizu-263 Uzay Takımının kendi hayallerini gerçek kıldığını, bunu çalışma ve azimle başardığını, herkesin kendi hayallerinin izinden gitmesini ve asla pes etmeden çok çalışarak bunları gerçekleştirmesini dilediğini belirtti.Prof. Dr. Bülent Ekmekçi konuşmasının sonunda dünya ikincisi olan takım üyelerinden Muzaffer Duysal, Çağla Aytaç Dursun, Serdar Doğan , Ahmet Güngörmüş, Kerim Uslu, Durdali Atılgan, Murat Can Eminoğlu, Yasin Bıyıklı, Beyza Çetin, Muhammed Emin Kurt, Sema Beyazal ve Abdullah Talyan'ı sahneye davet etti.Ekmekçi'den sonra sözü alan Grizu-263 Uzay Takımı Kaptanı Muzaffer Duysal, Takımın kuruluş hikayesinden, yarışmaya katılma aşamalarından ve bu süreçte karşılaşılan zorlukların üstesinden nasıl geldiklerinden bahsetti. Dünya ikinciliğinin ardından BEÜ için çok önemli olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ/TAI) ile imzalanan Stajyer Mühendis Programı protokolüne değindi. Son olarak Türkiye ve BEÜ için önemli olan 2020 yılında uzaya fırlatılması planlanan Grizu-263A isimli Türkiye'nin ilk Pocketqube (cep uydusu) projesini başarı ile bitirmeyi ve Zonguldak'a bir yer istasyonu kazandırmayı hedeflediklerinden bahsetti.Sine vizyon gösterisiyle ve soru cevap şeklinde ilerleyen söyleşide; Grizu 263 Uzay Takımı kuruldukları günden bu yana geçen 2 yıllık süre zarfında neler yaşadıklarını, model uydu üretimine ilişkin tecrübeleri, yaptıkları çalışmalar ve ABD'deki yarışmaya ilişkin süreç ve detayları dinleyicilerle paylaştılar. Söyleşinin devamında NASA/JPL'de çalışan bilim insanı Dr. Umut Yıldız'ın, Grizu 263 Uzay Takımının elde ettiği büyük başarı için ABD'den gönderdiği tebrik videosu dinleyicilerle paylaşıldı.Daha sonra Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş kürsüye çıkarak duygularını dile getirdi ve salondaki öğrencilere hitaben, Grizu-263 Uzay Takımı'nın herkese, bahane üretmeden çalışılarak nelerin başarılabilineceğini çok iyi göstermiş olduğundan bahsetti. Grizu-263 Uzay Takımının başarısının çok önemli bir başarı olduğunu vurgulayarak, Türkiye'ye ve BEÜ'ye kazandırdıkları bu dünya ikinciliği ödülünden dolayı Grizu-263 Uzay Takımını ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesini kutladı. Vali Bektaş 'ın ardından söyleşi ve soru-cevap bölümüne geçildi. Burada takım üyeleri 1 yıl boyunca yaşadıkları deneyimlerini anlattı ve salondaki tüm öğrencilerin bu tür takımlarda yer almasının öneminden bahsetti.Programın sonunda ise KYK Zonguldak İl Müdürü Süleyman Sipahi tarafından günün anısına Grizu-263 Uzay Takımı'na plaket takdim edildi.Program, plaket takdiminin ardından tüm takım ve protokol üyelerinin birlikte hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu. - ZONGULDAK