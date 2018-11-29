Beü'deki İnovasyon Konferansına Yoğun İlgi

29 Kasım 2018 Perşembe 15:00



29 Kasım 2018 Perşembe 15:00

Bülent Ecevit Üniversitesi "Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları-Patent, Faydalı Model, Tasarım ve Marka" inovasyon konferansı yoğun ilgiyle gerçekleşti.Bülent Ecevit Üniversitesi'nin2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı için belirlediği "Şimdi İnovasyon Zamanı" sloganı kapsamında Teknopark tarafından düzenlenen konferans dizisinin ikincisi olan "Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları- Patent, Faydalı Model, Tasarım ve Marka" konferansı yoğun ilgiyle gerçekleştirildi.Sektörde 35 yıllık tecrübeye sahip Destek Patent Şirketi Müdürü Ali Mehmet Özğan ve Mustafa Efeoğlu'nun konuşmacı olarak yer aldıkları konferansta, günümüzde çok büyük önem kazanan inovasyon kavramları güncel görsel örneklerle detaylı olarak anlatıldı.Fikri ve sınai mülkiyetleri haklarının kazanımı ve yaşatılması için dikkat edilmesi gereken konulara ve hak kaybına uğramamak açısından önemli zamansal limitlere dikkat çekilen konferansta, patent, faydalı model, tasarım ve marka arasındaki önemli farklar ele alındı. Sunumda ayrıca, Zonguldak ili patent başvuru istatistikleri de yer aldı.Çok değerli bilgilerin aktarıldığı sunumun ardından soru-cevap bölümüne geçildi. Bu bölümde, patent ve faydalı model süreçlerinin zannedilenin aksine oldukça kolay başvurulabilecek nitelikte olduğu ve özellikle öğrencilerimizin TÜBİTAK ve KOSGEB gibi devlet kurumlarından bu konuda alabilecekleri desteklere vurgu yapıldı.Konferansın ardından konuşmacılar Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı tarafından Rektörlük Makamında konuk edildi. Burada konuşmacılardan çalışmaları hakkında bilgi alan rektör, inovatif üretimin milli menfaatlerimiz açısından önemine dikkat çekti ve üniversitenin konu ile ilgili hedefleri konusunda bilgiler aktardı.BEÜ'nün "Şimdi İnovasyon Zamanı" sloganı kapsamında Teknopark tarafından düzenlenen konferans dizisinin üçüncüsü "TÜBİTAK 1512 - BİGG DÜNYA/BİREYSEL GENÇ GİRİŞİM HIZLANDIRMA PROGRAMI ve COSME EEN - AVRUPA İŞLETMELER AĞI" Konferansı 19 Aralık 2018 Çarşamba günü saat 14.00 ve 16.00 saatleri arasında Sezai Karakoç Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek. - ZONGULDAK