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BEÜ'den kitap kampanyası

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sürekli Eğitim Merkezi (BESEM), kentteki kapalı ve yarı açık cezaevlerin bağışlanmak üzere kitap kampanyası başlattı.

04.08.2019 14:04 BEÜ'den kitap kampanyası
Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sürekli Eğitim Merkezi (BESEM), kentteki kapalı ve yarı açık cezaevlerin bağışlanmak üzere kitap kampanyası başlattı.
"Işığım Olur Musun?" adıyla düzenlenen kampanyaya üniversite personellerinin yanı sıra, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel kuruluşlar da destek verdi.
BEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, yaptığı açıklamada, kitapların cezaevlerindeki kütüphanelere bağışlanacağını söyledi.
Üniversitelerin, eğitim faaliyetlerinin yanı sıra toplumun kültürel ihtiyaçlarına yönelik de çalışmalar yürütüğünü belirten Demirtaş, Bitlis Eren Üniversitesi olarak kenti ilgilendiren tüm faaliyetlerde yer almaya gayret ettiklerini aktardı.
Kitap kampanyasını da bu çerçevede değerlendirdiklerini ifade eden Demirtaş, kampanyaya destek verenlere teşekkür etti.
Kampanya koordinatörü BESEM Müdürü Esra Dursun ise şuana kadar 2 bin kitap topladıklarını belirtti.

Bülent Ecevit Üniversitesi, Eren Üniversitesi, Güncel

Kaynak: AA

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