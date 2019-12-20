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BEÜ Erkek Voleybol Takımı 1. Ligde

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Erkek Voleybol Takımı, Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen "Üniversiteler Arası Voleybol İkinci Lig Müsabakaları" sonucunda grup birinciliğini elde ederek Üniversiteler Arası Voleybol Birinci Ligine yükseldi.

20.12.2019 09:33 | Son Güncelleme: 20.12.2019 09:38 BEÜ Erkek Voleybol Takımı 1. Ligde
Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Erkek Takımı, Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen "Üniversiteler Arası İkinci Lig Müsabakaları" sonucunda grup birinciliğini elde ederek Üniversiteler Arası Birinci Ligine yükseldi.

Siirt Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ve 3 gün süren müsabakalara BEÜ'nün yanı sıra Siirt, Nuh Naci Yazgan, Batman ve Mardin Artuklu üniversiteleri katıldı. Turnuva sonunda BEÜ Erkek Takımı, grubunu lider olarak tamamlayarak 1. Lige yükseldi. BEÜ Takımı; BESYO Müdürü Doç. Dr. Mustafa Atlı ve Takım Antrenörü Mehmet Güven öncülüğünde Rektör Prof. Dr. Erdal Necip Yardım'ı makamında ziyaret etti.

Başarılı sporcularla yakından ilgilenen Rektör Yardım, grubunu lider olarak tamamlayan ve bu sayede 1. Lige çıkan voleybol takımını ve emeği geçenleri tebrik etti. Üniversite olarak öğrencilere her zaman destek verdiklerini ifade eden Prof. Dr. Yardım, öğrencilerin başarıları geldikçe gururlandıklarını belirtti.

Üniversitenin voleybol takımı öğrencileri de, kazandıkları kupayı Rektör Prof. Dr. Erdal Necip Yardım'a hediye etti. - BİTLİS

Bülent Ecevit Üniversitesi, voleybol, Spor

Kaynak: İHA

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