Beü, 'Fuat Sezgin Yılı İşbirliği Protokolü' İmzaladı

13 Kasım 2018 Salı 10:31



13 Kasım 2018 Salı 10:31

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ), 'Fuat Sezgin Yılı İşbirliği Protokolü'nü imzaladı.Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle ilan edilen '2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı' etkinlikleri kapsamında İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) ve koordinatör Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) ile BEÜ arasında işbirliği protokolü imzaladı. İstanbul Gülhane Parkındaki Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Dr. Ursula Sezgin Bilimler Tarihi Kütüphanesinde düzenlenen imza törenine, İBTAV Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Mecit Çetinkaya, İBTAV Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan ve Rektör Prof. Dr. Erdal Necip Yardım ile birlikte toplamda 21 üniversitenin rektörü katıldı. 2019'un Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" olarak ilan edildiğini belirten BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, ilgili genelge ile Müslümanların tarih boyunca ve günümüzde farklı bilim alanlarına sağladığı katkıların daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla düzenlenecek etkinliklere ağırlık verileceğini ifade etti. BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Prof. Dr. Fuat Sezgin'in örnek şahsiyetinin ve İslam dünyası açısından değerli çalışmalarının üniversiteler eliyle topluma tanıtılmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının çok önemli olacağını söyledi. BEÜ'de yakın zamanda "Bitlisli Bir İlim ve Bilim Adamı Olarak Prof. Dr. Fuat Sezgin" adlı panelin de düzenlendiğini ve bu panelin yoğun ilgi gördüğünü belirten Rektör Yardım, Türkiye'nin en büyük İslam bilim tarihçisi olan Bitlisli Prof. Dr. Fuat Sezgin'e herkesten çok Bitlislilerin ve üniversitelerinin sahip çıkması gerektiğini belirtti."Üniversitemizde, Prof. Dr. Fuat Sezgin Sempozyumu düzenlenecek"2019 yılı boyunca yapılacak etkinliklerin, İBTAV ve koordinatör KKÜ tarafından planlanacağını aktaran BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, "Büyük saygı duyduğumuz ve çalışmalarını yakından takip ettiğimiz merhum Prof. Dr. Fuat Sezgin'in adını yakın geçmişte üniversitemizin kütüphanesine verdik. İnşallah 2019 yılı boyunca büyük ilim insanı olan ve İslam dünyasına büyük ilmi bir miras bırakan Prof. Dr. Sezgin'i tanıtan farklı nitelikte etkinliklerimizle birlikte üniversitemizde Prof. Dr. Fuat Sezgin Sempozyumu olacak. Bütün bu çalışmaların dünya çapında tanınan Bitlisli bu değerli şahsiyetin, gerçek manada bizim insanlarımız arasında anlaşılmasına ve özellikle de gençlerimiz için örnek teşkil etmesine vesile olmasını diliyorum" dedi.İmzalanan protokolle, İslam bilim tarihinin insanlığa yaptığı katkılar çerçevesinde Prof. Dr. Fuat Sezgin'i ve çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak için 2019 yılı boyunca farklı nitelikte çalışmalar yürütülmesi amaçlanıyor. Protokole göre Bitlis Eren Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Piri Reis Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi, Prof. Dr. Fuat Sezgin'i anlatmak, çalışmalarını genç kuşaklara aktarmak için 2019 yılı boyunca çalışmalar yürütecek.İBTAV Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Mecit Çetinkaya, Prof. Dr. Fuat Sezgin'in 30 Haziran 2018'de vefatının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vakıf olarak kendilerini onurlandırdığını ve 2019'u Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Yılı ilan ettiğini söyledi. 2019 yılı boyunca protokol imzalanan üniversiteler aracılığıyla Fuat Sezgin'i topluma tanıtan faaliyetler yapılacağını belirten Çetinkaya, "2019 yılı boyunca gençlerimize bilimin İslamiyet'ten, Müslümanlıktan Batı'ya geçtiğini anlatarak, "Sizlerin gayreti ile yeni nesillere bu bilgileri aşılayacağımızı umuyorum" dedi.İBTAV Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan ise, Prof. Dr. Fuat Sezgin'in İslam bilim tarihine bakışının Müslümanlar açısından büyük önemi olduğunu vurguladı. Erdoğan, "Prof. Dr. Fuat Sezgin'in çabalarının sadece Anadolu Müslümanları için değil bütün Müslümanlar için ciddi bir özgüven inşası olduğuna tam bir inancı vardı. Bilimin insanlığın ortak mirası, bütün insanlığın malı olduğu düşüncesinden hareket eden Fuat Sezgin, Müslüman olmamızın geri kalmamızla bir alakası olmadığını, bilakis Müslümanların da bilimlere ciddi manada katkıda bulunduğunu savunuyordu" ifadelerini kullandı.İmza törenine katılan heyet, merhum Prof. Dr. Fuat Sezgin'in mezarını da ziyaret ederek dua etti. - BİTLİS