Beü Hastanesi Sağlık Turizmi İçin Tanıtıldı

Batı Karadeniz
Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından bölgenin doğa ve sağlık turizmi yönünden tanıtılması ve yapılabilecek işbirlikleri konusunda karşılıklı temasların oluşmasını sağlamak amacıyla Arap Seyahat Acentaları Derneği (ASATDER) heyeti hastaneyi ziyaret etti.
BAKKA temsilcileri ile birlikte hastaneyi gezen Arap Seyahat Acentaları Derneği heyetine, hastane yönetimi adına Başmüdür Cihangir
Koca, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Emine Fidan ve hastane müdürleri tarafından merkez hakkında bir sunum yapıldı. Konu ile ilgili olarak açıklamada bulunan Başhekim Prof. Dr. Şenay Özdolap, "Son yıllarda dikkat çeken konulardan biri sağlık turizmidir. Bu alanda yapılacak iş birliğinin bölge turizmine büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Sağlık alanında önemli hizmetler hayata geçirildi. Şehrin de gelişmesine imkan sağlayan hastanemizin, güçlü ve zayıf yönlerini iyi analiz ederek bu sektörde yer almak istiyoruz" dedi. - ZONGULDAK
Batı Karadeniz
12 Aralık 2018 Çarşamba 13:59