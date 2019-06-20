20.06.2019 18:31
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BEÜ kep töreni duygusal anlara sahne oldu

BEÜ kep töreni duygusal anlara sahne oldu

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) 2018-2019 Akademik yılı Çaycuma Meslek Yüksek Okulu, Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksek Okulu ile Çaycuma Gıda ve Tarım Meslek Yüksek Okulunun mezuniyet töreni duygulu anlara sahne oldu.

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) 2018-2019 Akademik yılı Çaycuma Meslek Yüksek Okulu, Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksek Okulu ile Çaycuma Gıda ve Tarım Meslek Yüksek Okulunun mezuniyet töreni duygulu anlara sahne oldu.

Çaycuma Şehir Stadyumunda gerçekleşen törende Çaycuma Meslek Yüksek Okulu İnsan Kaynakları Yönetim Programı başarı ile tamamlayarak mezun olmaya hak kazanan doğuştan görme engelli 22 yaşındaki Safa Özgül ile Çaycuma Meslek Yüksek Okulu Çağrı Hizmetleri Bölümünde öğrenimini devam ederken geçirdiği kalp krizi sonucu mezun olmasına 2 buçuk ay kala hayatını kaybeden 21 yaşındaki Muhammet Nefesoğlu'nun diploması anne ve babasına BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çuvalı tarafından verildi. Genç yaşta çocuklarını kaybeden aile, oğullarının diplomasını aldıktan sonra gözyaşlarına engel olamadı. Rektör Çufalı, aile ile konuşarak teselli etti. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
Çanakçı, Gökçebey, Çaycuma, Bülent Ecevit Üniversitesi, Güncel

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