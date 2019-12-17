Haberler » Güncel » BEÜ öğrencileri 67 Burda AVM'de dans etkinliği düzenledi - Haber

BEÜ öğrencileri 67 Burda AVM'de dans etkinliği düzenledi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı Öğrencileri "Dans Et, Hisset, Fark Et, Engelleri Yok Et" adlı sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi.

17.12.2019 10:53 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:58BEÜ öğrencileri 67 Burda AVM'de dans etkinliği düzenledi
Bülent Ecevit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı Öğrencileri "Dans Et, Hisset, Fark Et, Engelleri Yok Et" adlı sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi.

Esas 67 Burda AVM'de gerçekleştirilen proje kapsamında üniversite öğrencileri Özel Terapi Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri ile birlikte dans etkinliği düzenleyerek engelleri aşma konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladı. Engelli bireylere karşı duyulan ön yargıları yıkmak adına düzenlenen etkinlik vatandaşların beğenisini topladı. - ZONGULDAK

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Çaycuma, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:08 Çizmeli değil "bereli" kedi - Haber
12:08 FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası - Haber
12:08 Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı - Haber
12:04 Okul kantinleri denetimden geçti. - Haber
12:03 Asansör boşluğuna düşen adam güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi - Haber
10:40 Camilerde tabure ve sandalye üzerinde namaz kılma devri kapandı - Haber
23:39 Çamaşır astığı sırada balkondan düşen genç kız öldü - Haber
23:00 Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi - Haber
22:20 BAE, Türkiye'ye yaptırım için ABD'li senatörlere lobi çalışması yapmış - Haber
20:54 AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler: Türkiye, Libya mutabakatıyla Doğu Akdeniz'deki oyunu bozdu - Haber
17.12.2019 12:11:42