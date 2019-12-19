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BEÜ Öğrencileri "Engelli Değilim, Farkındayım" projesine imza attı

Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Meslek Yüksekokulu öğrencileri "engelli değilim farklıyım" adlı sosyal sorumluluk projesine imza attı.

19.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:25 BEÜ Öğrencileri
Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Meslek Yüksekokulu öğrencileri "engelli değilim farklıyım" adlı sosyal sorumluluk projesine imza attı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Kdz. Ereğli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgi Güvenliği Programı 2.sınıf öğrencileri engelli bireylerin farkındalığını ortaya koymak adına "engelli değilim farklıyım" isimli bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi. Kdz. Ereğli sahilinde engelli bireylere özel farkındalık oluşturmak için hazırladıkları kapalı zarfları sahildeki vatandaşlara dağıtarak okumalarını sağladılar. Öğretim görevlisi Sibel Barın Özkan danışmanlığında gerçekleştirilen proje ile insanlar tarafından engelli farkındalığına dikkat çekilmesi istendi. Vatandaşlar ise öğrencilerin bu anlamlı çalışmasını takdirle karşıladı. - ZONGULDAK

Bülent Ecevit Üniversitesi, Güncel

Kaynak: İHA

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