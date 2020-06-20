BEU öğrencilerine online "İş Sağlığı ve Güvenliği Kursu" veriyor

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) bünyesindeki Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle, BEÜ öğrencilerine uzaktan "İş Sağlığı ve Güvenliği Kursu" veriliyor.

20.06.2020 16:56 | Son Güncelleme: 20.06.2020 17:07
Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) bünyesindeki Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle, BEÜ öğrencilerine uzaktan "İş Sağlığı ve Güvenliği Kursu" veriliyor.
Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Esra Dursun tarafından organize edilen kurs, Öğretim Görevlisi Recep Yetiş ile İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı İbrahim Aytekin tarafından internet aracılığıyla veriliyor. Toplamda 16 saat olarak planlanan kursun iki haftada tamamlanması planlanıyor.
Kursu eksiksiz tamamlayan öğrencilerin sertifikalarının adreslerine gönderileceği belirtildi.
BEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, konu ile ilgili açıklamasında pandemi nedeniyle, koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitimler ve kurslar yaptıklarını belirtti.
Bütün öğrencilere uzaktan eğitim yoluyla derslerini verdiklerini, sınavlarını yaptıklarını ve şuan bütünleme sınavlarının sürdüğünü ifade eden Demirtaş, şöyle konuştu:
"Bu süreçte öğrencilerimizin ders dışı olan etkinliklere de ihtiyacı oluyor. Biz de bu çerçevede bu kursu düzenledik. Üniversitemiz bünyesindeki Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle, 16 saatlik bir kurs tertip ettik. Bu kursun şöyle bir önemi var. Sağlık branşlarındaki öğrencilerimizin tamamı bu kursa almak mecburiyetindedir. Bu kursu alamadıkları zaman staj yapamazlar ve staj yapamadıkları için de mezun olamazlar. Bu kursun tamamını almış olan öğrencilerimiz, kurs sonunda alacakları belgeleri kendi CV'lerine ekleyecekler ve ileri ki süreçte istihdam söz konusu olduğunda, bu belge kendilerine önemli avantajlar sağlayacak." BEU öğrencilerine online ’İş Sağlığı ve Güvenliği Kursu’ veriyor

Kaynak: AA

Etiketler: Bülent Ecevit Üniversitesi, Eren Üniversitesi, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım Haber
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor Haber
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi Haber
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan’dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim Haber
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Aksaray’da üretilen sarımsaklar Rusya’da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor Haber
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Emekliliği yakın olanlar Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’ne dahil edilmeyecek Haber
Emekliliği yakın olanlar Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne dahil edilmeyecek
Fenomen Danla Bilic’ten bomba itiraf: Cemal Can’la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti Haber
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Yaptırımlarla ezilen İran’ın parası her geçen gün değersizleşiyor Haber
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Haberler››Güncel››BEU öğrencilerine online 'İş Sağlığı ve Güvenliği Kursu' veriyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:32: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GİNE BİSSAU CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ - Haber 17:32: Bakan Karaismailoğlu Siirt'te yol çalışmalarını inceledi - Haber 17:29: Karabük'te 3 bin 500 öğrenci LGS heyecanı yaşadı - Haber 17:28: 62 yıllık çift, 2 gün arayla yaşamını yitirdi, yan yana defnedildi - Haber 17:28: KISITLAMANIN BİTMESİYLE BELGRAD ORMANI'NIN YOLUNU TUTTULAR - Haber 17:12: Dalgıcın kurtardığı kadında koronavirüs çıktı, polise test yapılacak - Haber 17:02: Bakan Akar, "Fransız savaş gemisine taciz" iddiasına sert yanıt verdi - Haber 16:24: Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım - Magazin 15:57: Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı - Spor 15:08: Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor - Haberler