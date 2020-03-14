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BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım'ın 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, 14 Mart Tıp Bayramı münasebeti ile bir kutlama mesajı yayımladı.

14.03.2020 09:04 | Son Güncelleme: 14.03.2020 09:04
BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım'ın 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, 14 Mart Tıp Bayramı münasebeti ile bir kutlama mesajı yayımladı.

Rektör Yardım mesajında, "İnsanı yaşatmayı ve insanın acısını azaltmayı, insanlığa daha nitelikli bir yaşam sunmayı amaç edinen, bu kutsal ve onurlu mesleği büyük bir özveriyle yerine getiren, insan hayatını her türlü menfaatin üzerinde tutan, zorluklara aldırmadan, gece gündüz demeden ülkemizin dört bir yanında fedakarca çalışan başta doktorlarımız olmak üzere, tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Etiketler : Bülent Ecevit Üniversitesi, Tıp Bayramı, 14 Mart, Yaşam

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