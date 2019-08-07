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BEÜ Rektörü Prof. Dr. Yardım'dan 8 Ağustos mesajı

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Bitlis'in düşman işgalinden kurtarılışının 103. yıldönümü münasebeti ile bir kutlama mesajı yayımladı.

07.08.2019 15:32 BEÜ Rektörü Prof. Dr. Yardım'dan 8 Ağustos mesajı
Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Bitlis'in düşman işgalinden kurtarılışının 103. yıldönümü münasebeti ile bir kutlama mesajı yayımladı.

BEÜ Rektörü Yardım, yayımladığı mesajda, "Bundan 103 yıl önce, içerisinde bulunulan tüm olumsuz şartlara rağmen saygıdeğer ecdadımız, sahip olduğu manevi gücü ve bağımsızlığa olan sağlam inancıyla eşine az rastlanır bir kahramanlık örneği sergileyerek ilim ve irfan şehrimiz Bitlis'i düşman işgalinden kurtarmış ve özgürlüğüne kavuşturmuştur. Rus askerleri tarafından beş ay beş gün süren zulüm ve işkenceyi sonlandırmak üzere yurdunu kahramanca savunarak Hakk'a yürüyen askerlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; tüm aziz şehitlerimizin hatıralarını saygıyla yad ediyorum. Bu vesile ile 8 Ağustos şeref ve kahramanlık günümüzü tebrik ediyorum" dedi. - BİTLİS

Bülent Ecevit Üniversitesi, Bitlis, Güncel

Kaynak: İHA

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