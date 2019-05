BEÜ Rektörü Yadım, Fuat Sezgin yılı toplantısına katıldı

Kaynak: İHA

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Toplantısı'na katıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve başkanlığında gerçekleşen ve 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı dolayısıyla düzenlenen programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakanlar, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı. BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, gerçekleşen toplantı vesilesiyle AK Parti Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz ile bir araya geldi. 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı için düzenlenen ve kısa filmle başlayan programda TRT tarafından hazırlanan Prof. Dr. Fuat Sezgin Belgeseli izletildi.2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı dolayısıyla düzenlenen toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında geçen yıl 1 Temmuz'da hayatını kaybeden Prof. Dr. Fuat Sezgin'i bir kez daha rahmetle ve saygıyla yad ederek, merhum Fuat Sezgin'in Türkiye'ye ve milletine derin bir muhabbetle bağlı olduğunu söyledi.Bitlis'te başlayıp İstanbul'da süren, ardından Almanya'ya uzanan ve yeniden İstanbul'da nihayete eren 94 yıllık hayatının her safhasının paha biçilmez derslerle dolu olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya çapında böyle bir bilim adamının, 1960 darbesinin ardından İstanbul Üniversitesinden uzaklaştırılması, tarihimizin en büyük ayıplarından biridir." ifadesini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Medeniyet inşa etmek, her topluma nasip olan bir haslet değildir. Biz, bu konuda şanslı bir milletiz. Her şeyden önce dinimiz olan İslam'ın kadim ve çok zengin bir medeniyet birikimi var. İslam ilim adamlarının; tıptan astronomiye, matematikten kimyaya, fizikten siyaset bilimine kadar dünyaya kazandırdıkları birikim, bugün dahi insanlığın yolunu aydınlatmayı sürdürüyor" dedi.Prof. Dr. Fuat Sezgin'in, ömrünün son yıllarında eserlerini, kitaplarını, tüm birikimini Türkiye'ye kazandırmanın, milletin istifadesine sunmanın gayreti içinde olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fuat Sezgin'in eserlerinin büyük kısmının Türkiye'ye kazandırıldığını, diğer kısmının da Türkiye'ye getirilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü anlattı.Gülhane Parkı içinde eski Has Ahırlar Binası'nda açılan İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'nin yerini bizzat Prof. Dr. Fuat Sezgin'in belirlediğini ve kendisinin de Başbakanlığı döneminde müzenin hazırlıklarını Sezgin Hoca ile bizzat yürütme şerefine nail olduğunu dile getiren Erdoğan, "Hocamızın eserleri yanında şahsi kütüphanesi, başlı başına bir hazine değerindedir. İnşallah bunları da vakıf ve müze bünyesinde en güzel şekilde koruyacak, değerlendirecek, gelecek nesillere aktaracağız. Hocamızın eserlerinden bir set de Cumhurbaşkanlığı Kütüphanemizin en kıymetli bölümü olarak araştırmacılarımızın ve gençlerimizin hizmetine sunulacaktır" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eylül 2018'te yayımlanan bir genelgeyle 2019 yılını "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" olarak ilan ettiklerini hatırlatarak yıl boyunca yapılacak etkinliklerin koordinasyonunun Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı ile Kırıkkale Üniversitesince yürütüleceğini ve Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ve Türk Cumhuriyetlerini kapsayan geniş bir coğrafyada yaklaşık 800 etkinliğin gerçekleştirileceğini açıkladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilmi çalışmalar kapsamında Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 5 milyon ciltlik kütüphanenin üç, dört ay içerisinde açılacağını, İstanbul'da da Rami Kışlası'nda 6 milyon ciltlik bir kütüphanenin yapım çalışmalarının devam ettiğini bildirdi."İslam dini kadim ve çok zengin bir medeniyet birikimine sahiptir"Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Medeniyet inşa etmek, her topluma nasip olan bir haslet değildir. Biz, bu konuda şanslı bir milletiz. Her şeyden önce dinimiz olan İslam'ın kadim ve çok zengin bir medeniyet birikimi var. İslam ilim adamlarının; tıptan astronomiye, matematikten kimyaya, fizikten siyaset bilimine kadar dünyaya kazandırdıkları birikim, bugün dahi insanlığın yolunu aydınlatmayı sürdürüyor" diye konuştu.Bugün Türkiye'nin ve dünyanın pek çok yerinde, Müslüman bilim adamlarının ortaya koydukları eserleri, başarılarını iftiharla takip ettiklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tabii burada üzerinde asıl uzun uzun düşünmemiz gereken husus, bu çalışmaları kendi medeniyet coğrafyamızda yürütecek iklimi niçin oluşturamadığımızdır. Türkiye olarak yavaş yavaş bu konuda kendimizi müspet yönde ayrıştırdığımıza inanıyorum. Bilim insanlarımıza birikimlerini ülkemizde değerlendirebileceklerini böyle bir zemini hazırlamaya başladığımızı da gösteriyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde ülkemizi, tüm bilim insanları için çok daha önemli bir cazibe merkezi haline getireceğiz" diye konuştu.Erdoğan, gençlere Gülhane Parkı içerisindeki İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'ni gezmelerini tavsiye ederek müze ve Prof. Dr. Fuat Sezgin'in Kütüphanesi'nin gençlere yeni ufuklar çizeceğini, gençlerin geleceğe bakışlarını teşvik edeceğini söyledi.Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı'nın Türkiye, İslam dünyası ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı programlarının düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik etti. Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Başkanı Mecit Çetinkaya'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim etmesinin ardından katılımcılara hatıra para, hatıra pul ve Prof. Dr. Fuat Sezgin'in kitabı hediye edildi.Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Toplantısı'na BEÜ'yü temsilen Rektör Prof. Dr. Erdal Necip Yardım'ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeki Argunhan, Özel Kalem Müdürü Öğretim Görevlisi Oktay Subaşı, Dr. Öğretim Murat Parlakpınar, Öğretim Görevlisi Rıdvan İnanç ve öğrenci temsilcisi olarak Araştırma Görevlisi Tarık Koç katıldı. - BİTLİS Bitlis