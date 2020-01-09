Haberler » Güncel » BEÜ Rektörü Yardım, basın mensuplarıyla bir araya geldi - Haber

BEÜ Rektörü Yardım, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya geldi.

09.01.2020 09:29 | Son Güncelleme: 09.01.2020 09:34BEÜ Rektörü Yardım, basın mensuplarıyla bir araya geldi
Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya geldi.

BEÜ Rektör yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, Prof. Dr. Sabir Rüstemli ve Prof. Dr. Zeki Argunhan, Üniversite Genel Sekreteri Öğretim Görevlisi Muhammed Zahid Kuldaş ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Öğretim Görevlisi Ümit Aybay'ın da katıldığı programda Rektör Yardım, üniversitenin 2017 yılından bugüne dek gerçekleşen çeşitli faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Basın mensuplarına katılımlarından dolayı teşekkürlerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Yardım, tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Rektör Prof. Dr. Yardım, slayt eşliğinde yaptığı sunumda 2017-2019 yılları arası yapım işleri, 2017-2019 ilk kez öğrenci alınan, yeni açılan bölüm ve programlar, 2017-2019 personel ve öğrenci sayıları, 2019 yılı etkinlikleri ve 2020 yılında planlanan projelerden bahsetti.

Rektör Prof. Dr. Yardım'ın konuşmasının ardından kahvaltıya geçildi. Kahvaltıda basın mensuplarıyla sohbet eden Rektör Prof. Dr. Yardım, yöneltilen soruları da cevapladı. Yahya Eren Konukevi'nde düzenlenen kahvaltı programı, basın mensuplarına çeşitli hediyeler verilmesinin ardından sona erdi. - BİTLİS

Bülent Ecevit Üniversitesi, Rektör, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

09:52  İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da yağmur bekleniyor - Haber
09:52  10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru - Haber
09:51  Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama - Haber
09:50  BÜYÜKÇEKMECE TEM'DE KAĞIT BALYALARI YOLA DEVRİLDİ, TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU - Haber
09:47  Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan'ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı - Haber
08:10  İmamoğlu ve Nagehan Alçı arasındaki diyalog sosyal medyayı salladı - Haber
07:54  Amerika'nın sağduyu açıklamalarına rağmen İran, saldırmaya devam ediyor - Haber
00:00  Erdoğan ve Putin'in ateşkes çağrısına Libya'dan ilk yanıt: Türkiye ve Rusya'nın çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz - Haber
23:11  Didem Arslan ve Ekrem İmamoğlu arasında sert tartışma - Haber
22:08  Amasya'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı: 2 ölü, 4 yaralı - Haber
9.01.2020 09:58:41