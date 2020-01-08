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BEÜ Rektörü Yardım basın mensuplarıyla biraraya geldi

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

08.01.2020 16:56 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:12BEÜ Rektörü Yardım basın mensuplarıyla biraraya geldi
Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Üniversitenin Rahva bölgesi yerleşkesindeki Yahya Eren Konuk Evinde düzenlenen programda konuşan Yardım, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.
Yardım, daha sonra üniversitenin çalışmaları hakkında gazetecilere bilgi verdi.
Programa Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Demirtaş ve Prof. Dr. Sabir Rüstemli ile Prof. Dr. Zeki Argunhan, Genel Sekreter Öğretim Görevlisi Muhammed Zahid Kuldaş, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Öğretim Görevlisi Ümit Aybay, yerel ve ulusal medya temsilcileri katıldı.

Bülent Ecevit Üniversitesi, Gazeteciler Günü, Güncel

Kaynak: AA

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