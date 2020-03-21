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BEÜ Rektörü Yardım'ın Miraç Kandili mesajı

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Miraç Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

21.03.2020 09:28 | Son Güncelleme: 21.03.2020 09:28
BEÜ Rektörü Yardım'ın Miraç Kandili mesajı
Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Miraç Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Yardım mesajında, "Sevgili Peygamberimizin hikmet dolu yolculuğunun gerçekleştiği Miraç gecesinin birliğimize, kardeşliğimize güç katacağına; komşuluk ve akrabalık ilişkilerimizi pekiştireceğine; nefislerimizi terbiye etmek, hayatımızın muhasebesini yapmak için önemli bir fırsat sunacağına tüm kalbimle inanıyorum. Bu vesileyle İslam aleminin, ülkemizin, Bitlislilerin, üniversitemizin tüm personel ve öğrencilerinin Miraç Kandili'ni tebrik ediyor; bu anlamlı gecenin özellikle bu zorlu zamanlarda tüm Müslümanlar arasındaki gönül bağını güçlendirmesini ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Etiketler : Bülent Ecevit Üniversitesi, Miraç Kandili, Bitlis, Güncel

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