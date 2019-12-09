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BEÜ Rektörü Yardım'ın tercihi "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" oldu

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

09.12.2019 14:54 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:10BEÜ Rektörü Yardım'ın tercihi
Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Rektör Yardım, muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "" kategorilerinde üç fotoğraf için oy kullandı.
Haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğrafına oy veren Yardım, yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engellini unuttu evladına şifa arıyor", spor kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Şahika Ercümen'den dünya rekoru" fotoğrafını seçti.
Yardım, 3 yıldır AA'nın fotoğraf oylanmasına katıldığını söyledi.
Oylamadaki her fotoğrafın birbirinden değerli olduğunu belirten Yardım, "Aslında burada sadece fotoğraf seçmekle kalmıyoruz. Bir bakıma o yılın tüm önemli hadiselerini de görmüş oluyoruz. Bu oylamayla bize en önemli hadiseyi de seçme şansı veriliyor. Bir fotoğraf sadece güzelliği değil içerdiği anlamla bir yılı bir bütün olarak önümüze çıkarıyor." diye konuştu.

Bülent Ecevit Üniversitesi, Anadolu Ajansı, Güncel

Kaynak: AA

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