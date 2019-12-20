Haberler » Güncel » BEÜ Stratejik Düşünce Öğrenci Topluluğu yemekhaneyi denetledi - Haber

BEÜ Stratejik Düşünce Öğrenci Topluluğu yemekhaneyi denetledi

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Stratejik Düşünce Öğrenci Topluluğu üyeleri, Öğretim Görevlisi Ali Rıza Savaş öncülüğünde Merkezi Öğrenci Yemekhanesi ve mutfağını denetledi.

20.12.2019 09:42 | Son Güncelleme: 20.12.2019 09:47 BEÜ Stratejik Düşünce Öğrenci Topluluğu yemekhaneyi denetledi
Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Stratejik Düşünce Öğrenci Topluluğu üyeleri, Öğretim Görevlisi Ali Rıza Savaş öncülüğünde Merkezi Öğrenci Yemekhanesi ve mutfağını denetledi.

Öğrencilerin yemekhane hizmetleri hakkındaki düşüncelerini alan topluluk üyeleri, öğrencilerin yemekhane hizmetlerinden memnun olup olmadıklarını sordu. Ardından kantin ve mutfağı da gezen öğrenciler, yemekhanede bulunan mutfakta da incelemeler yaparak yemeklerin hazırlandığı bölümleri denetledi.

Yemekhane ve kantin hizmetlerinde öğrenci memnuniyetinin esas alınacağını ifade eden Stratejik Düşünce Öğrenci Topluluğu Akademik Danışmanı Ali Rıza Savaş, hizmet kalitesi ve öğrenci memnuniyetini ön planda tuttuklarını belirtti. - BİTLİS

Bülent Ecevit Üniversitesi, Eren Üniversitesi, Rıza Savaş, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:29   Öğretmen adayları, gönüllü İngilizce dersi veriyor - Haber
10:28   İzmir merkezli 33 ilde FETÖ operasyonu: 60 gözaltı (2) - Haber
10:28   İBB önünde fayton protestosu; çadırlarda sabahladılar - Haber
10:28   Erzurum 200 haneli dikyar mahallesi yanmaktan kurtuldu - Haber
10:28   Adana göçmen kaçaklarının şifreli iletişimi deşifre oldu - Haber
08:45   İki lise öğrencisinin öldüğü kazada sürücüler serbest bırakıldı - Haber
08:42   CHP'li vekilin 'Kur'an-ı Kerim'le ilgili söyledikleri Bakan Gül'ü kızdırdı - Haber
08:20   Şüphelilerin, uyuşturucu maddelerini kuru yemişlerin içine sakladığı ortaya çıktı - Haber
07:34   Son dakika: TSK'da FETÖ operasyonu! 88 şüpheli için gözaltı kararı verildi - Haber
07:22   Kırıkkale Üniversitesi'nde İstiklal Marşı Arapça okundu, sosyal medya karıştı! Üniversite açıklama yaptı - Haber
20.12.2019 10:31:35