Beü Yayınevi'nin 29. Yayını Çıktı

Bülent Ecevit Üniversitesi
Yayınevinin 29 yayını "Toplumsal Bütünleşmede Değerler ve Eğitimi" üst başlığı ile yayınlandı.
Yayınlanan eser 5-6 Nisan 2018 tarihlerinde Üniversite tarafından Farabi
Kampüsü'nde düzenlenen 3. Uluslararası Değerler Eğitimi Kongresinde sunulan bildirilerden oluşuyor. Eserde kongrede sunulmuş olan 90 tebliğden değerlendirme ve editöryal süreçleri tamamlanan 40 bildiri yer alıyor. Otuza yakın üniversite ve kurumdan toplam 56 yazarın katkı verdiği eserin editörlüğü İlahiyat fakültenin öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Hasan Meydan tarafından gerçekleştirildi.
Eser interdisipliner bir bakış açısıyla, ana sınıfından yetişkin kurslarına; edebiyattan matematiğe, sanat eğitiminden din eğitimine her alanda değer eğitimini ele almakta ve küreselleşme ile her gün yeniden kurulan dünyaya öz değerleriyle donanmış medeniyet ürünleri ile katkı vermenin yollarını arıyor. Bu bağlamda çalışma toplumsal gelenek ve değerleri ve bu değerlerin eğitimin farklı alanlarına bütünleştirici bir anlayışla yansımasını öncelemiş görünen toplam on iki bölümden oluşuyor. Kitapta ele alınan temel konuları bölümlerin başlıkları şu şekildedir:
"Modern ve Küresel Dünyada Değerler ve Eğitimi; Türk-İslam Terbiye Geleneği ve Değerler Eğitimi; Değer Eğitiminde Numune-i İmtisal: Hz. Muhammed (s.a.s.); Din, Değerler ve Eğitimi; Değer Eğitiminde Modeller ve İyi Uygulama Örnekleri; Değer Eğitiminde Yurt Dışı Tecrübeler; Çocuk ve Öğrenci Ürünlerinde Değerler; Öğretim Programları ve Materyallerinde Değerler ve Eğitimi; Eğitim-Öğretime Konu Olan Değerler; Eğitim Paydaşlarının Değer Tercihleri." - ZONGULDAK
Farabi,Bülent Ecevit Üniversitesi
12 Kasım 2018 Pazartesi 12:42