Haberler » Güncel » BEÜ; Zonguldak PTT Başmüdürlüğü ile protokol imzaladı - Haber

BEÜ; Zonguldak PTT Başmüdürlüğü ile protokol imzaladı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Zonguldak PTT Başmüdürlüğü arasında imzalanan kargo taşıma sözleşmesine istinaden, Üniversite personellerinin ve öğrencilerinin kargo gönderimlerinde indirimden faydalanması amacıyla ek protokol imzalandı.

08.01.2020 09:59 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:04 BEÜ; Zonguldak PTT Başmüdürlüğü ile protokol imzaladı
Bülent Ecevit Üniversitesi ile Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Zonguldak PTT Başmüdürlüğü arasında imzalanan kargo taşıma sözleşmesine istinaden, Üniversite personellerinin ve öğrencilerinin kargo gönderimlerinde indirimden faydalanması amacıyla ek protokol imzalandı.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı ile Zonguldak PTT Başmüdürü Mehmet Meşeli arasında Rektörlük makamında imzalanan protokole istinaden, akademik ve idari personel ile öğrencilerin kargo gönderme aşamasında kurum kimlik kartlarını ibraz etmeleri halinde 06 Ocak - 2020- 05 Ocak 2021 tarihleri arasında Posta kargosu ve kargo gönderim ücretlerinde (30 kg/100 desi üzeri kargolara) %30 indirim uygulanacak. Protokol bağlamında indirim uygulaması Zonguldak İl sınırları içerisindeki tüm PTT şubelerinde geçerli olacak.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı protokole ilişkin konuşmasında, en önemli kurumlardan biri olan PTT A.Ş. ile işbirliğine çok önem verdiklerini belirterek, protokolün iki kuruma da hayırlar getirmesini temenni etti. Başmüdür Meşeli de Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin şehir için potansiyel bir değer olduğunu ifade ederek, üniversitenin en çok hizmet verdikleri kurumlardan biri olduğunu, atılan imzaların iki kurumda da faydalı olacağını söyledi. - ZONGULDAK

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, PTT, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:30   Bahçeli'den önemli açıklamalar - Haber
10:30   Uludağ'da kar kalınlığı 145 santimetreyi geçti - Haber
10:30   THY Euroleague'de 18. hafta heyecanı - Haber
10:30   Somali'nin başkenti Mogadişu'da hükümet binalarının yakınlarında büyük bir patlama yaşandı - Haber
10:30   Jandarmanın ikna ettiği sorumlu düzeydeki PKK'lı terörist teslim oldu - Haber
00:15   İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK, radar ve hava savunma sistemi de gönderdi - Haber
22:53   İDO ve BUDO yarın yapılacak bazı seferlerini iptal etti - Haber
22:03   Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'ı eleştirdiği paylaşımı, 3 sene öncesine ait çıktı - Haber
21:47   Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı kameralara yansıdı - Haber
21:25   Kadıköy'de genç bir kadın, yılbaşı gecesi cinsel saldırıya uğradığını iddia etti - Haber
8.01.2020 10:33:05