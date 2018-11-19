Bey-Der Başkanı Erkan, Güven Tazeledi

Beyçayırlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Bey-Der) Başkanı Hasan Erkan
, yeniden bu göreve secildi.
Bey-Der 8. Olağan Genel Kurulu, Lapseki
Öğretmenevinde yapıldı.
Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz
, genel kurulda yaptığı konuşmada, Bey-Der'in faaliyetleriyle her kesimin takdirini toplayan bir dernek olduğunu belirterek, "Bu sizlerin birlik ve beraberliğinizden kaynaklanıyor. Sizlere başarılar diliyor, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizlerle birlikte olacağımı belirtiyorum." dedi.
Genel kurulda yapılan seçim sonucunda Hasan Erkan, yeniden başkanlığa seçildi.
Eyüp Yılmaz,Lapseki,Hasan Erkan
19 Kasım 2018 Pazartesi 17:36