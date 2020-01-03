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Bey Sokağı turizme açılacak

Tokat'ta tarihi evlerin bulunduğu Bey Sokağı'nın turizm merkezi olması için çalışma yürütülüyor.

03.01.2020 16:46 | Son Güncelleme: 03.01.2020 17:02 Bey Sokağı turizme açılacak

'ta tarihi evlerin bulunduğu Bey Sokağı'nın turizm merkezi olması için çalışma yürütülüyor.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Bey Sokağı'nı ziyaret ederek, çalışamalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Eroğlu, birkaç ay önce Tokat'ın sembol yerlerinden Bey Sokağı'nın turizme kazandırılması, canlandırılması, sivil mimari örneklerinin ortaya çıkması, sokağın sağlıklaştırılması için başlattıkları çalışmaları hızla sürdürdüklerini söyledi.

Ekiplerin 10'a yakın evin restorasyonunu tamamladığını dile getiren Eroğlu, "Bu sokağımızı tamamladıktan sonra Bey Hamam Sokağı'nda çalışmalarımızı başlatacağız. Bu işle ilgili 20 özel ustamız var. Önümüzdeki birkaç yıl içinde tarihi sokaklarımızın sağlıklaştırma çalışmalarını tamamlayacağız." dedi.


Tokat, Güncel

Kaynak: AA

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