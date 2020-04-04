"Beyanname erteleme tebliği tüm mükellefleri kapsamıyor"

Ifastürk Mali Müşavirlik ve Denetim Kurucusu Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mesut Şenel, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın, muhtasar ve prim hizmet beyannameleri verilme süresinde yaptığı ertelemenin tüm mükellefleri kapsamadığına dikkat çekti.

Şenel, bu konuda yaptığı açaklamada, "Yayımlanan tebliğ kapsamında ticari faaliyetini sürdüren her firmanın beyanname bildirim ve ödeme süreleri uzamadı. Mücbir sebep kapsamına dahil olunup olunmadığını veya bundan faydalanılıp faydalanılamayacağının öğrenilmesi için İnteraktif Vergi Dairesi'ne giriş yapılarak 'Genel Tebliği Kapsamında Mücbir Sebep Durumu Sorgu Sonucu' sekmesinden sorgulama yapılması gerekir" diye uyardı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Covid-19 salgını nedeniyle alınan önlemlerden etkilenen mükelleflerin muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme süresini Temmuz ayına erteledi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı tebliğinde, "18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)'nin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "ç) Diğer maddeleri 1/7/2020 tarihinde" denildi.

Kaynak: DHA