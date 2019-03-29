29 Mart 2019, 14:43
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Beyanname Verilme Sürelerine Düzenleme

Beyanname Verilme Sürelerine Düzenleme

1 Nisan tarihine kadar verilmesi gereken vergi beyannamelerinin süresi uzatıldı. Gelir İdaresi Başkanlığınca açıklanan duyuruya göre, beyannameler, ödeme süresinin sonuna kadar verilebilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB), 1 Nisan'dan itibaren verilmesi gereken bazı vergi beyannamelerinin verilme sürelerinin son gününün ödeme süresinin sonuna kadar uzatılması kararlaştırıldı.

GİB'in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Hazine ve Maliye Bakanlığına iletilen talepler doğrultusunda ve yaşanabilecek mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla düzenlemeye gidildi. Mükelleflerin ve meslek mensuplarının beyanname verme sürelerinin uzatılmasına ilişkin taleplerinin karşılanması amacıyla bazı vergi beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı.

ÖDEME SÜRESİNİN SON GÜNÜNE KADAR UZATILDI

Buna göre, 1 Nisan tarihinden itibaren verilmesi gereken muhtasar, damga vergisi, katma değer vergisi, kurumlar vergisi, yıllık gelir vergisi ve geçici vergi beyannamelerinin verilme süreleri tek seferde ödenen vergilerde ödeme süresinin, taksitle ödenen vergilerde ise ilk taksit ödeme süresinin son günü bitimine kadar uzatılmış oldu.

Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilen mükelleflerin beyanname verme süreleri de bu esaslar dahilinde ödeme süresinin son gününe kadar uzayacak.

Yeni düzenlemeye göre, beyanname türleri itibarıyla beyanname verme ve ödeme süreleri aşağıdaki gibi olacak:

Beyanname TürüBeyanname verilme zamanıÖdeme zamanı
MuhtasarTakip eden ayın 26'sıTakip eden ayın 26'sı
Damga VergisiTakip eden ayın 26'sıTakip eden ayın 26'sı
Katma Değer VergisiTakip eden ayın 26'sıTakip eden ayın 26'sı
Yıllık Gelir Vergisi (Basit Usul)Şubat ayının son günüŞubat ayının son günü
Yıllık Gelir VergisiMart ayının son günüMart ayının son günü
Kurumlar VergisiNisan ayının son günüNisan ayının son günü
Geçici Vergi 1. Dönem17 Mayıs17 Mayıs
Geçici Vergi 2. Dönem17 Ağustos17 Ağustos
Geçici Vergi 3. Dönem17 Kasım17 Kasım
Geçici Vergi 4. Dönem17 Şubat17 Şubat
1 Nisan, Ekonomi
Kaynak: AA