Beyanname Verilme Sürelerine Düzenleme

Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB), 1 Nisan'dan itibaren verilmesi gereken bazı vergi beyannamelerinin verilme sürelerinin son gününün ödeme süresinin sonuna kadar uzatılması kararlaştırıldı.

GİB'in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Hazine ve Maliye Bakanlığına iletilen talepler doğrultusunda ve yaşanabilecek mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla düzenlemeye gidildi. Mükelleflerin ve meslek mensuplarının beyanname verme sürelerinin uzatılmasına ilişkin taleplerinin karşılanması amacıyla bazı vergi beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı.

ÖDEME SÜRESİNİN SON GÜNÜNE KADAR UZATILDI

Buna göre, 1 Nisan tarihinden itibaren verilmesi gereken muhtasar, damga vergisi, katma değer vergisi, kurumlar vergisi, yıllık gelir vergisi ve geçici vergi beyannamelerinin verilme süreleri tek seferde ödenen vergilerde ödeme süresinin, taksitle ödenen vergilerde ise ilk taksit ödeme süresinin son günü bitimine kadar uzatılmış oldu.

Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilen mükelleflerin beyanname verme süreleri de bu esaslar dahilinde ödeme süresinin son gününe kadar uzayacak.

Yeni düzenlemeye göre, beyanname türleri itibarıyla beyanname verme ve ödeme süreleri aşağıdaki gibi olacak:

Beyanname Türü Beyanname verilme zamanı Ödeme zamanı Muhtasar Takip eden ayın 26'sı Takip eden ayın 26'sı Damga Vergisi Takip eden ayın 26'sı Takip eden ayın 26'sı Katma Değer Vergisi Takip eden ayın 26'sı Takip eden ayın 26'sı Yıllık Gelir Vergisi (Basit Usul) Şubat ayının son günü Şubat ayının son günü Yıllık Gelir Vergisi Mart ayının son günü Mart ayının son günü Kurumlar Vergisi Nisan ayının son günü Nisan ayının son günü Geçici Vergi 1. Dönem 17 Mayıs 17 Mayıs Geçici Vergi 2. Dönem 17 Ağustos 17 Ağustos Geçici Vergi 3. Dönem 17 Kasım 17 Kasım Geçici Vergi 4. Dönem 17 Şubat 17 Şubat

Kaynak: AA