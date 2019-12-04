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"Beyaz altın" sofralar için hazırlanıyor

Türkiye'de üretilen çeltiğin büyük bölümünün karşılandığı Trakya'da, hasadın ve kurutmanın ardından çiftçinin "beyaz altın" dediği çeltik, fabrikalarda pirinç haline getirilmeye başlandı.

04.12.2019 15:38 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:57
'de üretilen çeltiğin büyük bölümünün karşılandığı Trakya'da, hasadın ve kurutmanın ardından çiftçinin "beyaz altın" dediği çeltik, fabrikalarda pirinç haline getirilmeye başlandı.
Çiftçilerin yetişmesi için suyla besledikleri çeltik, pirinç safhasına gelinceye dek birçok işlemden geçiyor. Hasadı yapılan çeltik, kurutulduktan sonra fabrikalara gönderiliyor.
Fabrikalarda işlenen çeltik sofralar için pirinç haline getiriliyor.
İpsala Üreticileri Birliği Başkanı Sedat Balcılar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İpsala'nın Türkiye'nin "çeltik ambarı" olduğunu söyledi.
Çeltiğin zorlu bir üretim sürecinin ardından, fabrikalarda işlendikten sonra sofralara ulaştığını anlatan Balcılar, "Çeltik üreticileri 6 ay boyunca adeta bir annenin çocuğuna baktığı gibi özenle ürünü yetiştiriyor. Hasadın ardından kurutulan çeltik, pirinç haline getirilmesi için fabrikalarda işleniyor. Hem tarlada hem de fabrikalarda son haline getirilen pirinç vatandaşımızın sofrasında yerini alıyor." dedi.
"Pirinci ağırlıklı olarak İstanbul'a gönderiyoruz"
Çeltik fabrikası sahibi Ali Gümüş ise çeltiğin biçildikten sonra işlenmek üzere fabrikalara getirildiğini ifade etti.
İlk olarak ürünün içerisinde olabilecek sap, çöp ya da taşın ayıklandığını belirten Gümüş, şunları kaydetti:
"Çeltiğin kabuğu soyulduktan sonra kepeğinden arındırılır. Hava yardımıyla pirinç temizlenir, mat şekilde olan ürün parlatıldıktan sonra el değmeden paketlenir. İnsanımızın önüne daha lezzetli ve güzel pilavlık pirinçleri gönderebilmek için gece gündüz çalışıyoruz. Burada işlediğimiz pirinci ağırlıklı olarak İstanbul'a gönderiyoruz. Ankara, Antalya, Denizli, Burdur ve Nevşehir gibi illere kamyonlarla bayilerimize götürüyoruz."

Türkiye, Çeltik, Güncel

Kaynak: AA

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