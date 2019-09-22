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Beyaz altında hasat başladı
22.09.2019 12:16
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Kaynak: DHA
Son dakika! Türkiye'nin ağladığı Neslican Tay, son yolculuğuna uğurlanıyor
ABD'den YPG/PKK işgalindeki bölgeye yeni sevkiyat
Ekrem İmamoğlu'ndan "İBB'de işe alımlarda torpil var" iddiasına yanıt: Benim için geçerliliği yok
Borcunu erken ödeyip tapusunu almak isteyenlere yönelik TOKİ'nin indirim kampanyası yarın başlıyor
Akşener'den Karamollaoğlu'na yanıt: Biz anahtarız, hem açar hem kilitleriz
Yeni görüntü! Darbecilerin cephaneliği yağmalama anları güvenlik kamerasında
CHP'li Özkoç'tan, Egemen Bağış'ın büyükelçi olmasına tepki: Hangi yüzle Türkiye'yi temsil edecek
MSB duyurdu: Haftanin'de 7, Siirt'te 5 terörist öldürüldü
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"Önceliğimiz Türkiye-Çekya ilişkilerinde iş birliği"
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