Beyaz altında toz paniği

Beyaz altında toz paniğiÇiftçiler yoğun tozdan dolayı yolu da suluyorGAZİANTEP - Gaziantep 'in Araban ilçesinde Fakılı grup yolunun yenilenmesi için yürütülen çalışmalardan dolayı yükselen toz pamuk tarlalarına zarar veriyor. Gaziantep'in Araban ilçesinde yeni yapılan yoldan dolayı oluşan toz pamuk üreticilerini kara kara düşündürüyor. Üretici Ahmet Sağır , pamuk tarlasının yakınından geçen Fakılı grup yolu inşaatından geçen araçlar nedeniyle kalkan tozlarından dolayı pamuk ekili alana verdiği zararı engellemek için çareyi yol kenarına kurduğu sulama sisteminde buldu. Sulama sistemine rağmen tozdan kurtulamayan üretici, ürünün kalitesinin düşmesinden endişe ediyor. Üreticiler şikayette bulunacak Araçlar geçerken kalkan tozun çok büyük zarar verdiğini belirten Ahmet Sağır, son çare olarak savcılığa şikayette bulunacaklarını kaydetti. Sağır, "Araban Ovası'nın Topraklı mevkiindeki Fakılı grup yolunun geçtiği bölgede 120 dönümlük pamuk ekili tarlam var. Binlerce lira para harcayarak bin bir zahmetle ekimini yaptığım pamuklarım koz nedeniyle zarar görüyor. Sadece benim değil komşularımın arazilerindeki pamuk, kavun, karpuz, buğday, arpa, patlıcan, domates, Antep fıstığı ve meyve ağaçları da bu tozdan nasibini alıyor. Tüm umutlarımı bağladığım ve ailemin geçim kaynağı olan pamuklarımın toz nedeniyle kurumasını istemiyorum. Tozun verdiği zararı azaltmak için tozan yola yağmurlama sistemi kurup sulamaya başladım. Ne yapayım başka çarem yok. Bu zararın bir an önce önüne geçilmesi lazım. Çalışmaların bir an önce tamamlanmasını bekliyoruz. Bu konuda başta Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin olmak üzere tüm yetkililerden destek bekliyoruz" dedi. Pamuk tarlalarında inceleme yapan Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun da tozun hem ülke hem de ilçe ekonomisine önemli katkı sağlayan bölgedeki tarım alanlarına zarar verdiğini vurgulayarak, toz nedeniyle suç duyurusunda bulunmaya hazırlandıklarını ifade etti. Yolun acilen tamamlanmasını isteyen Altun, 2.5 aydır çalışmaları süren yoldan yükselen tozun bin masraf ve emeklerle ekimi yapılan tarım ürünlerini yetişmeden kuruttuğunu kaydetti. Yetişen ürünlerin de kalitesini düşürdüğünü anlatan Altun, "Yol çalışmalarının yapılmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Ama üreticilerimizi bu çalışmalar çok mağdur etti. İlk etapta çiftçilerimize sulama sistemi kurmaya yönlendirdik. O da yeterli olmayınca çaresiz kaldık. Yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.