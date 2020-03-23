Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Beyaz Baretliler'den İdlib'de koronavirüsle mücadeleye destek çağrısı - Haberler

Beyaz Baretliler'den İdlib'de koronavirüsle mücadeleye destek çağrısı

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İdlib'de dezenfeksiyon çalışması başlatırken, gönüllüler Dünya Sağlık Örgütü'nden yardım talebinde bulundu.

23.03.2020 12:24 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:24
Beyaz Baretliler'den İdlib'de koronavirüsle mücadeleye destek çağrısı
Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İdlib 'de dezenfeksiyon çalışması başlatırken, gönüllüler Dünya Sağlık Örgütü'nden yardım talebinde bulundu.
Sivil Savunma ekipleri Kovid-19 ile mücadele için yoğun nüfusun yaşadığı İdlib kent merkezinde hijyen seferberliği başlattı.
İdlib kent merkezindeki en canlı noktalardan saat kulesi kavşağı, 30. cadde, Kusur ile Cela caddelerinde geniş çaplı dezenfeksiyon yapılıyor.
Sivil Savunma gönüllüsü Firas Halife AA muhabirine yaptığı açıklamada, okul, kreş, cami ve üniversitelerde söz konusu çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.
Gelecek hafta çalışmanın Suriye-Türkiye sınır hattındaki çadır kamplarda devam edeceğini anlatan Halife, şöyle devam etti:
"Sağlık sektörü gelişmiş ülkeler, zor şartlarda virüse göğüs germeye çalışırken yoğun bir nüfusun yaşadığı, yüz ölçümü açısından ise küçük İdlib'de, sağlık altyapısının çok kötü olması nedeniyle çok güçlü önlemler almamız gerekiyor."
Halife, "Virüs için tespit kitleri bulunmuyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne kurtarılmış bölgelerde bulunan sivillere yardım ve destek çağrısı yapıyoruz." diye konuştu.
İdlib'de durum
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki İdlib'in kent merkezi ve çevre ilçelerinin nüfusu, 1 milyon 450 bindi. Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin son dönemdeki saldırıları nedeniyle, hem İdlib genelinden kent merkezine, hem de merkezden kuzeye doğru göç meydana gelmişti.
Rejim ve destekçilerinin Mayıs 2019'dan itibaren düzenlediği saldırılarda, İdlib'in önemli ilçeleri rejimin eline geçerken, Ocak 2019'dan bu yana 2 milyona yakın sivil yerinden edildi ve 17 Eylül 2018'den (ateşkes için Soçi mutabakatı) bu yana düzenlenen saldırılarda yaklaşık 2 bin sivil can verdi.

Esed rejimi ilk vakayı açıklamıştı
Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın dünkü haberine göre, rejimin Sağlık Bakanı Nizar Yazıcı, ülkeye yurt dışından dönen bir yolcuda Kovid-19 tespit edildiğini bildirmişti.
İdlib haberleri ve İdlib son dakika gelişmeleri için tıkla
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Dünya Sağlık Örgütü, İdlib, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Uzman isim ’Koronavirüs 3 yolla bitebilir’ deyip maddeleri sıraladı Haberler
Uzman isim "Koronavirüs 3 yolla bitebilir" deyip maddeleri sıraladı
13 maddelik koronavirüs paketi! ’Salgın süresince çift maaş alsınlar’ Haberler
13 maddelik koronavirüs paketi! "Salgın süresince çift maaş alsınlar"
Çalışma saatleri kısalan bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu Haberler
Çalışma saatleri kısalan bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu
Kovid-19 sebebiyle adliyelerde yeni dönem! Nöbet sistemine geçiliyor Haberler
Kovid-19 sebebiyle adliyelerde yeni dönem! Nöbet sistemine geçiliyor
Uzman doktor koronavirüse karşı tavsiye etti: Direncimizi artırır Haberler
Uzman doktor koronavirüse karşı tavsiye etti: Direncimizi artırır
’Yarına kadar süreleri var, fabrikalarına el koymaktan çekinmeyiz’ Haberler
"Yarına kadar süreleri var, fabrikalarına el koymaktan çekinmeyiz"
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti Haberler
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti
Yurt dışından gelen kaç vatandaş hangi ilde karantinada? Bakan açıkladı Haberler
Yurt dışından gelen kaç vatandaş hangi ilde karantinada? Bakan açıkladı

Son Dakika Güncel Haberleri

Ercişli fırıncıdan şeritli koronavirüs önlemi - Haber Korona virüsü şöför esnafını da vurdu - Haber Datça polisi ihtiyaç sahiplerinin yardımına koştu - Haber Gebze Belediyesi hizmet hattı kurdu - Haber Ukrayna'dan gelen 88 tır şoförü Sakarya'da karantina altına alındı - Haber Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Salgın süresince sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş verilsin - Ekonomi Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle adliyelerde ve bölge adli mahkemelerinde nöbet sistemine geçildi - Haber Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı - Haber Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak - Haber Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı - Haber Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir - Haber
Loading