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Beyaz Baretliler'den Suriye'deki kamplarda Kovid-19 tehlikesine karşı önlem

Suriye'nin kuzeyinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, çadır kentler, hastaneler ve okullarda dezenfeksiyon çalışması yaptı.

21.04.2020 11:12 | Son Güncelleme: 21.04.2020 11:14
Suriye 'nin kuzeyinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, çadır kentler, hastaneler ve okullarda dezenfeksiyon çalışması yaptı.
Suriye Sivil Savunması Başkanı Raid Salih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı Bölgesi ile İdlib 'de 969 mülteci kampının yanı sıra 1323 okul, 507 sağlık merkezi, 1788 kamu binası, 1876 mescit olmak üzere toplam 6 bin 463 noktayı dezenfekte ettik." diye konuştu.
Sivilleri zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaya teşvik ettiklerini belirten Salih, kampları ziyaret ederek ailelere farkındalık çalışmaları yürüttüklerini ve bu kapsamda 1500 farklı noktaya, virüsün semptomlarını ve önleme yollarını anlatan broşür dağıtıklarını aktardı.
Salih, dezenfeksiyon ve farkındalık çalışmaları sırasında, özellikle çadır kentlerde yaşayan çok sayıda sivilin, sosyal mesafeyi korumadıklarını, para kazanmak için çalışmaya devam ettiklerini, bir kısmının da koronavirüs tehlikesini ciddiye almadıklarını dile getirerek bu kapsamda çalışmaların artacağını kaydetti.
Dünya Sağlık Örgütü, insani ve sağlık koşullarının oldukça kötü olduğu İdlib bölgesinde koronavirüsün ortaya çıkması ve yayılmasının önüne geçilebilmesi için gerekli adımların atılması konusunda sık sık uyarılarda bulunuyor.
Birleşmiş Milletler Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, 28 Mart'taki açıklamasında ülke içinde yerinden edilmiş 6,5 milyon sivilin Kovid-19'a karşı savunmasız durumda olduğu, bunlara İdlib'den kaçarak Türkiye sınırında çok zorlu şartlar altında derme çatma kamplarda yaşam mücadelesi veren 1 milyondan fazla kişinin de dahil olduğunu bildirmişti.
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Beyaz Baretliler’den Suriye’deki kamplarda Kovid-19 tehlikesine karşı önlem

Kaynak: AA

Etiketler: Suriye, İdlib, Güncel
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