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'Beyaz Baston Haftası'nda farkındalık oluşturdular

Samsun'un Bafra ilçesinde "7-14 Ocak Beyaz Baston ve Görme Engelliler Haftası" çerçevesinde, görme engelli vatandaşların yaşamına dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenlendi.

07.01.2020 15:02 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:08 'Beyaz Baston Haftası'nda farkındalık oluşturdular
'un ilçesinde "7-14 Ocak Beyaz Baston ve Görme Engelliler Haftası" çerçevesinde, görme engelli vatandaşların yaşamına dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenlendi.

Bafra Belediyesi ve Görme Engelliler Derneği üyelerince Alpaslan Türkeş Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve daire amirleri ellerine aldıkları bastonlarla kaldırımda bulunan sarı çizgilerde yürümeye çalıştılar.

"Farkındalık oluşturmaya çalıştık"

Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Görme engelli arkadaşlarımızın neler hissettiğini bizde hissetmek, onlar gibi yaşamak için onların yaptığı gibi çizgide yürüyerek farkındalık oluşturmaya çalıştık. Bizler her zaman onlara destek vermeye gayret edeceğiz.

Bafra Görme Engelliler Dernek Başkanı Mustafa Kaplan, "7-14 Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası olması münasebetiyle ilçe protokolümüzle ve belediyemizle birlikte böyle bir organizasyon yaptık. Amacımız görme engellilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek. Sarı çizgilerin görme engellilerin hayatında ki önemini vurgulamak amaçlı bu etkinliği gerçekleştirdik. Engellilerin önündeki engelleri kaldırmak için yapmış olduğumuz çalışmalarla daha güzel yarınlar için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Engelliler Haftası, Samsun, Bafra, Güncel

Kaynak: İHA

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