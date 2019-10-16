Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul sertifika töreni

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen "Beyaz Bayrak" ve "Beslenme Dostu Okul" projeleri kapsamında, temizlik, hijyen ve sağlıklı beslenme şartlarını yerine getiren okullara sertifika verildi.

Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Şehit Cengiz Polat İmam Hatip Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen törene 284 okulun yöneticisi ve öğretmeni katıldı.

Törende konuşan Yenimahalle Kaymakamı Selda Dural, çağın en büyük probleminin çevre sorunları ve yanlış beslenmekten kaynaklanan obezite olduğunu söyledi.

Sağlık sorunlarının dünyada ciddi boyutlara ulaştığına dikkati çeken Dural, "Biz, bu projelerle okullarda sağlıklı ve hijyenik bir ortam sağlarken, aynı zamanda geleceğe de yatırım yapıyoruz. Çevre sorunları ve sağlıklı beslenme konusunda okullarımızda verilen eğitimler farkındalık oluşturmada başat rol oynuyor." dedi.

Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, ilçede 120 okulun sertifikaya sahip olmadığını, denetim yaparak bu durumu gidereceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Özel Taçlı Çocuklar Anaokulu öğrencileri, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında tasarladıkları kıyafetlerin defilesini yaptı.

Programın sonunda, temizlik, hijyen ve sağlıklı beslenme şartlarını yerine getiren okulların yöneticilerine sertifikaları takdim edildi.

Kaynak: AA